Продлить метро до «Чистой слободы» мечтают в Новосибирске

Как рассказал Сиб.фм Аркадий Чмыхайло, метрополитен нужно развивать и дальше. Причем развитие — это один из способов избавиться от назойливых пробок. Планы о расширении подземки строили еще 70 лет назад. Планировалось, что всего станций будет 56. Сейчас для новосибирцев это звучит на уровне иронии.