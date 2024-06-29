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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Метро в Новосибирске не развито

Продлить метро до «Чистой слободы» мечтают в Новосибирске

29 июня 2024, 04:12
Фото: atas.info
Метро в Новосибирске не развито
О планах развития подземки в Новосибирске рассказал руководитель метрополитена Аркадий Чмыхайло.

В настоящий момент у Новосибирска есть только две линии метро, а также 13 действующих станций. В перспективе откроют и станцию «Спортивную», которую строили между «Речным вокзалом» и «Студенческой», однако сроки переносят уже не раз.

Как рассказал Сиб.фм Аркадий Чмыхайло, метрополитен нужно развивать и дальше. Причем развитие — это один из способов избавиться от назойливых пробок. Планы о расширении подземки строили еще 70 лет назад. Планировалось, что всего станций будет 56. Сейчас для новосибирцев это звучит на уровне иронии.

Глава Новосибирского метрополитена уверен в необходимости развития Дзержинской линии, а также Ленинской линии в направлении «Чистая слобода».

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Метро#Новосибирское метро
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