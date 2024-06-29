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Posted 29 июня, 05:54

Published 29 июня, 05:54

Modified 29 июня, 05:56

Updated 29 июня, 05:56

Непосредственно сам мост уже практически готов

Строители 4 моста в Новосибирске не имеют необходимых заключений Главгосэкспертизы

29 июня 2024, 05:54
Фото: t.me/vis_group. Непосредственно сам мост уже практически готов
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Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод
Структура правительства Новосибирской области опровергла информацию группы «ВИС» о согласовании изменений, которые строители внесли в проектную документацию

Информация о положительном решении Главгосэкспертизы в отношении изменений в проектную документацию четвертого моста через Обь, которые в одностороннем порядке внесла группа «ВИС», не полностью соответствует действительности. Об этом сообщили в ГКУ «Мост», которое представляет интересы правительства Новосибирской области на строительстве переправы.

«На данном этапе строительства застройщику — ООО „Сибирская концессионная компания“ (входит в ГК „ВИС“, прим. ред.) необходимо привести в соответствие документацию по изменениям проектных решений и пройти экспертизу… В настоящее время получена только часть положительных заключений по результатам экспертного сопровождения с оценкой соответствия ранее внесенных изменений технической части проектной документации, и соответствующее им заключение достоверности определения сметной стоимости строительства», — говорится в ответе компании на запрос юриста Евгения Митрофанова.

Документы в Главгосэкпертизу подаются не единым пакетом, а поэтапно, планируемый срок завершения — конце 2024 года говорится в бумаге, подписанной начальником ГЕКУ «Мост» Юрием Алексеевским.

Таким образом, в ближайшее время вряд ли может быть возобновлено финансирование стройки в полном объеме.

«Выполнен огромный объем работ не в соответствии с проектной документацией. На эти вещи потрачены миллиарды рублей. Эти миллиарды рублей к учету ГКУ „Мост“ не принимает. Пока они не обосновали цену, это просто не может быть оплачено», — объяснил в беседе с Atas.Info депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.

По мнению депутата, к изучению расходования денег на строительстве моста необходимо подключить правоохранительные органы.

Ранее в группе «ВИС» заявили о получении положительного заключения Главгосэкспертизы на внесенные в документацию изменения и согласовании с правительством Новосибирской области нового графика работ на недостроенном объекте.

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