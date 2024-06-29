Строители 4 моста в Новосибирске не имеют необходимых заключений Главгосэкспертизы

«На данном этапе строительства застройщику — ООО „Сибирская концессионная компания“ (входит в ГК „ВИС“, прим. ред.) необходимо привести в соответствие документацию по изменениям проектных решений и пройти экспертизу… В настоящее время получена только часть положительных заключений по результатам экспертного сопровождения с оценкой соответствия ранее внесенных изменений технической части проектной документации, и соответствующее им заключение достоверности определения сметной стоимости строительства», — говорится в ответе компании на запрос юриста Евгения Митрофанова.