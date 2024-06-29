Строители 4 моста в Новосибирске не имеют необходимых заключений Главгосэкспертизы

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Информация о положительном решении Главгосэкспертизы в отношении изменений в проектную документацию четвертого моста через Обь, которые в одностороннем порядке внесла группа «ВИС», не полностью соответствует действительности. Об этом сообщили в ГКУ «Мост», которое представляет интересы правительства Новосибирской области на строительстве переправы.
«На данном этапе строительства застройщику — ООО „Сибирская концессионная компания“ (входит в ГК „ВИС“, прим. ред.) необходимо привести в соответствие документацию по изменениям проектных решений и пройти экспертизу… В настоящее время получена только часть положительных заключений по результатам экспертного сопровождения с оценкой соответствия ранее внесенных изменений технической части проектной документации, и соответствующее им заключение достоверности определения сметной стоимости строительства», — говорится в ответе компании на запрос юриста Евгения Митрофанова.
Документы в Главгосэкпертизу подаются не единым пакетом, а поэтапно, планируемый срок завершения — конце 2024 года говорится в бумаге, подписанной начальником ГЕКУ «Мост» Юрием Алексеевским.
Таким образом, в ближайшее время вряд ли может быть возобновлено финансирование стройки в полном объеме.
«Выполнен огромный объем работ не в соответствии с проектной документацией. На эти вещи потрачены миллиарды рублей. Эти миллиарды рублей к учету ГКУ „Мост“ не принимает. Пока они не обосновали цену, это просто не может быть оплачено», — объяснил в беседе с Atas.Info депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.
По мнению депутата, к изучению расходования денег на строительстве моста необходимо подключить правоохранительные органы.
Ранее в группе «ВИС» заявили о получении положительного заключения Главгосэкспертизы на внесенные в документацию изменения и согласовании с правительством Новосибирской области нового графика работ на недостроенном объекте.