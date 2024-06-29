atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Люди гибнут практически ежедневно, несмотря на работу спасателей

Трое купальщиков утонули за сутки в Новосибирской области

29 июня 2024, 11:32
Фото: ГУ МЧС по НСО
Люди гибнут практически ежедневно, несмотря на работу спасателей
Утонули мальчик и двое взрослых, еще двоих тонущих удалось спасти, сообщили в региональном управлении МЧС.

За минувшие сутки три человека погибли на водоемах Новосибирской области. Во всех случаях речь идет о местах, необорудованных для купания. Взрослые мужчины погибли на Горском котловане и в селе Карпысак. Несовершеннолетний мальчик утонул в Первомайском районе в реке Иня, его тело пока не найдено, сообщили в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства.

Еще двоих успели спасти. Взрослого мужчину и 13-летнего мальчика, которых уносило течением Оби. К ним на помощь пришли спасатели.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске серьезная нехватка матросов-спасателей, которые должны обеспечивать безопасность на официальных городских пляжах.

Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Тело утонувшей в Берди девочки обнаружено в ИскитимеСпасатели достали тело мужчины из Обского моря в НовосибирскеОтец не уследил за сыном на новосибирской реке — ребенок утонул
#Новосибирск#Утонул#МЧС#Водоемы#Гибель
Подпишитесь
«Грибы выжгло солнце»: на неудачное начало лета жалуются жители Новосибирской области
Вчера, 10:56
4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска
Вчера, 08:21
Как будет работать общественный транспорт на День города в Новосибирске
Вчера, 08:21
Подрядчика уличили в мошенничестве с подменой труб на дешевые в Новосибирске
Вчера, 07:32
Пьяному сапбордисту спасли жизнь на Обском море в Новосибирске
Вчера, 06:26
После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске
Вчера, 04:57