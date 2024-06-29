Трое купальщиков утонули за сутки в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
За минувшие сутки три человека погибли на водоемах Новосибирской области. Во всех случаях речь идет о местах, необорудованных для купания. Взрослые мужчины погибли на Горском котловане и в селе Карпысак. Несовершеннолетний мальчик утонул в Первомайском районе в реке Иня, его тело пока не найдено, сообщили в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства.
Еще двоих успели спасти. Взрослого мужчину и 13-летнего мальчика, которых уносило течением Оби. К ним на помощь пришли спасатели.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске серьезная нехватка матросов-спасателей, которые должны обеспечивать безопасность на официальных городских пляжах.