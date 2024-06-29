Трое купальщиков утонули за сутки в Новосибирской области

За минувшие сутки три человека погибли на водоемах Новосибирской области. Во всех случаях речь идет о местах, необорудованных для купания. Взрослые мужчины погибли на Горском котловане и в селе Карпысак. Несовершеннолетний мальчик утонул в Первомайском районе в реке Иня, его тело пока не найдено, сообщили в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства.