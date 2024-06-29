В Новосибирске монумент на территории «Сибсельмаша» признали культурным наследием

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
В ближайшее время «Монумент трудовой и боевой славы завода „Сибсельмаш“ официально будет внесен перечень выявленных объектов культурного наследия. Это следует из копии проекта приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, которая оказалась в распоряжении редакции Atas.Infо.
Таким образом, монументальная группа, состоящая из скульптуры женщины в развевающемся платье, стелы с орденами на постаменте, барельефа с обликами работников завода и пяти пилонов с собирательными образами рабочих, получит охранный статус, запрещающий любое физическое вмешательство.
Сохранения памятников на территории завода и включения их в городской реестр элементов монументально-декоративного оформления длительное время добивается гражданская активистка Елена Гавровская. Она самостоятельно составила реестр всех объектов монументально-декоративного искусства, расположенных на заводских площадях.
«От имени всех горожан, обеспокоенных судьбой „Сибсельмаша“, хочется сказать спасибо коллективам ГИО ОКН НСО и ГАУ НСО НПЦ за положительное решение и признание историко-культурной ценности монумента. У ветеранов предприятия сердце кровью обливается от того разгрома, которому подвергся „Сибсельмаш“. Особенно горько им наблюдать за разрушением памятника — видеть имена и фамилии своих родных, своих коллег на осыпающихся с пилонов табличках. Для них мемориал не просто предмет любования и произведение искусства: они узнают дорогие лица ушедших в суровых образах барельефов. Давайте прекратим этот стыд и позор! Прошу довести начатое благое дело до логического завершения. Необходимо провести все необходимые процедуры для включения этого ценнейшего творения скульптора Владимира Синько в Единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. И, конечно, требуется обеспечить его восстановление и сохранность!», — сказала активистка в комментарии Atas.Info.
Ранее мы рассказывали о том, что арбитражный суд отменил сделку по продажа «Сибсельмаша» московскому ООО «Меркас», которое собиралась застроить заводскую территорию жилыми и офисными зданиями.