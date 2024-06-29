В Новосибирске монумент на территории «Сибсельмаша» признали культурным наследием

В ближайшее время «Монумент трудовой и боевой славы завода „Сибсельмаш“ официально будет внесен перечень выявленных объектов культурного наследия. Это следует из копии проекта приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, которая оказалась в распоряжении редакции Atas.Infо.