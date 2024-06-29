atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Авторство мемориального комплекса принадлежит скульптору Владимиру Синько

В Новосибирске монумент на территории «Сибсельмаша» признали культурным наследием

29 июня 2024, 10:40
Фото: 2GIS
Авторство мемориального комплекса принадлежит скульптору Владимиру Синько
Инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области подготовила приказ о включении мемориала в список объектов культурного наследия.

В ближайшее время «Монумент трудовой и боевой славы завода „Сибсельмаш“ официально будет внесен перечень выявленных объектов культурного наследия. Это следует из копии проекта приказа Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, которая оказалась в распоряжении редакции Atas.Infо.

Таким образом, монументальная группа, состоящая из скульптуры женщины в развевающемся платье, стелы с орденами на постаменте, барельефа с обликами работников завода и пяти пилонов с собирательными образами рабочих, получит охранный статус, запрещающий любое физическое вмешательство.

Сохранения памятников на территории завода и включения их в городской реестр элементов монументально-декоративного оформления длительное время добивается гражданская активистка Елена Гавровская. Она самостоятельно составила реестр всех объектов монументально-декоративного искусства, расположенных на заводских площадях.

«От имени всех горожан, обеспокоенных судьбой „Сибсельмаша“, хочется сказать спасибо коллективам ГИО ОКН НСО и ГАУ НСО НПЦ за положительное решение и признание историко-культурной ценности монумента. У ветеранов предприятия сердце кровью обливается от того разгрома, которому подвергся „Сибсельмаш“. Особенно горько им наблюдать за разрушением памятника — видеть имена и фамилии своих родных, своих коллег на осыпающихся с пилонов табличках. Для них мемориал не просто предмет любования и произведение искусства: они узнают дорогие лица ушедших в суровых образах барельефов. Давайте прекратим этот стыд и позор! Прошу довести начатое благое дело до логического завершения. Необходимо провести все необходимые процедуры для включения этого ценнейшего творения скульптора Владимира Синько в Единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. И, конечно, требуется обеспечить его восстановление и сохранность!», — сказала активистка в комментарии Atas.Info.

Ранее мы рассказывали о том, что арбитражный суд отменил сделку по продажа «Сибсельмаша» московскому ООО «Меркас», которое собиралась застроить заводскую территорию жилыми и офисными зданиями.

Читайте также:
Власти заявили о планах вернуть «Сибсельмаш» в государственную собственностьПотерял достоверность — Октябрьский мост не признают объектом культурного наследияВ Новосибирске чиновники признались в порче памятника истории: там будет ресторан
#Артем Шершнев#Культура#Новосибирск#Культурное наследие#История#Памятник#Сибсельмаш
Подпишитесь
«Грибы выжгло солнце»: на неудачное начало лета жалуются жители Новосибирской области
Вчера, 10:56
4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска
Вчера, 08:21
Как будет работать общественный транспорт на День города в Новосибирске
Вчера, 08:21
Подрядчика уличили в мошенничестве с подменой труб на дешевые в Новосибирске
Вчера, 07:32
Пьяному сапбордисту спасли жизнь на Обском море в Новосибирске
Вчера, 06:26
После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске
Вчера, 04:57