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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Мужчина скончался на месте

Житель Новосибирской области скончался под колесами электрички

29 июня 2024, 06:18
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мужчина скончался на месте
Трагедия произошла на перегоне между станциями Чик и Коченево, сообщили в транспортной полиции.

Смертельный случай на железнодорожных путях произошел утром в субботу, 29 июня. Как рассказали в управлении МВД на транспорте, мужчина решил перебраться через рельсы сзади стоящего состава. И вышел на следующий путь прямо пред приближающимся встречным поездом. Шансов остановить состав у машиниста не было. Мужчина скончался на месте.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина чудом выжила после того, как ее сбила электричка. Она попала под поезд на перегоне между станциями Обское море и Береговая. Там часто гибнут люди, которые пытаются побыстрее попасть на берег водохранилища через железнодорожные пути.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Железная дорога#Гибель#Электричка
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