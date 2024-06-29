Житель Новосибирской области скончался под колесами электрички

Ранее мы рассказывали о том, что женщина чудом выжила после того, как ее сбила электричка. Она попала под поезд на перегоне между станциями Обское море и Береговая. Там часто гибнут люди, которые пытаются побыстрее попасть на берег водохранилища через железнодорожные пути.