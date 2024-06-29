Житель Новосибирской области скончался под колесами электрички

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Смертельный случай на железнодорожных путях произошел утром в субботу, 29 июня. Как рассказали в управлении МВД на транспорте, мужчина решил перебраться через рельсы сзади стоящего состава. И вышел на следующий путь прямо пред приближающимся встречным поездом. Шансов остановить состав у машиниста не было. Мужчина скончался на месте.
Ранее мы рассказывали о том, что женщина чудом выжила после того, как ее сбила электричка. Она попала под поезд на перегоне между станциями Обское море и Береговая. Там часто гибнут люди, которые пытаются побыстрее попасть на берег водохранилища через железнодорожные пути.