Что творится на День города в Новосибирске

Как новосибирцы выживают в жару? Просто. Многие купаются прямо у набережной. В основном, это дети, но если отойти подальше, найдутся и взрослые. Еще вариант — прогулка на катере. Правда, наслаждение это не дешевое. Прогулка до 10 минут возле набережной обойдется каждому в 4 тысячи рублей, а съездить до Бугринского моста — 5 тысяч за полчаса. Новосибирцы катаются, причем желающих прилично.