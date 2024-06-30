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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Праздник продолжается

Что творится на День города в Новосибирске

30 июня 2024, 11:18
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Праздник продолжается
В Новосибирске 30 июня отмечается 131-я годовщина Дня города: рассказываем, что там происходит.

День города 2024

День города празднуют в Новосибирске. Из-за знойной жары, которая сохраняется уже не одну неделю, народ идти в парки не спешит. Как передает корреспондент Atas.info, на Михайловской набережной заметно малое количество людей. Однако веселье продолжается. Понятно, что именно к вечеру все выйдут гулять, слушать концерт и смотреть файер-шоу.

Фото: Юрий Фомиченко / atas.info

Как новосибирцы выживают в жару? Просто. Многие купаются прямо у набережной. В основном, это дети, но если отойти подальше, найдутся и взрослые. Еще вариант — прогулка на катере. Правда, наслаждение это не дешевое. Прогулка до 10 минут возле набережной обойдется каждому в 4 тысячи рублей, а съездить до Бугринского моста — 5 тысяч за полчаса. Новосибирцы катаются, причем желающих прилично.

Фото: Юрий Фомиченко / atas.info

Что еще?

На Михайловской набережной прошел парад судов, состоялись проекты «Город поет» и «Город танцует». Вечером на сцене выступит группа «Пицца».

В парке «Арена» также проходит праздничная программа для молодежи. Главным хедлайнером является рэпер Kamazz. Все мероприятие завершится файер-шоу.

В Центральном парке сегодня тоже весело. Там до самого вечера будет идти концерт, а завершит его звезда 90-х Ирина Салтыкова. Вместо салюта будет файер-шоу.

Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
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