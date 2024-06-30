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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Где дороже всего квартиры

Названы районы Новосибирска с самой дешевой арендой жилья

30 июня 2024, 04:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Где дороже всего квартиры
Стали известны районы Новосибирска, где самый бюджетный съем жилья посуточно.

Аренда на сутки летом, в среднем, обходилась съемщикам в 3150 рублей. Арендовать студию можно было за 2800 рублей, однушку за 2900, двушку — за 3900, трешку — за 5500. Варианты с большим количеством комнат обходились квартиросъемщикам в 9900 рублей. Зачастую квартиры бронируют на двое суток.

Как показывает практика, самые дорогостоящие квартиры были в Железнодорожном, Октябрьском и Заельцовском районе — цены там в пределах 7000, 6900 и 6800 рублей ежедневно.

Самое бюджетное жилье нашлось в Первомайском, Кировском и Калининском районах, пишет РБК Новосибирск. Квартирант отдаст за проживание 4800, 5300 и 5340 рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Аренда#Недвижимость#Жилье
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