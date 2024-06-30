Названы районы Новосибирска с самой дешевой арендой жилья

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Аренда на сутки летом, в среднем, обходилась съемщикам в 3150 рублей. Арендовать студию можно было за 2800 рублей, однушку за 2900, двушку — за 3900, трешку — за 5500. Варианты с большим количеством комнат обходились квартиросъемщикам в 9900 рублей. Зачастую квартиры бронируют на двое суток.
Как показывает практика, самые дорогостоящие квартиры были в Железнодорожном, Октябрьском и Заельцовском районе — цены там в пределах 7000, 6900 и 6800 рублей ежедневно.
Самое бюджетное жилье нашлось в Первомайском, Кировском и Калининском районах, пишет РБК Новосибирск. Квартирант отдаст за проживание 4800, 5300 и 5340 рублей.