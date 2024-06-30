Названы районы Новосибирска с самой дешевой арендой жилья

Аренда на сутки летом, в среднем, обходилась съемщикам в 3150 рублей. Арендовать студию можно было за 2800 рублей, однушку за 2900, двушку — за 3900, трешку — за 5500. Варианты с большим количеством комнат обходились квартиросъемщикам в 9900 рублей. Зачастую квартиры бронируют на двое суток.