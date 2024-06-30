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Published Сегодня, 08:40

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Самолет не может вылететь

Новосибирцы не могут улететь домой из Москвы больше 12 часов

30 июня 2024, 08:40
Фото: atas.info
Самолет не может вылететь
Целый день пассажиры ждут вылет из Москвы в Новосибирск, рассказывают очевидцы.

Самолет должен был вылететь из Москвы в Новосибирск в восемь вечера 29 июня, затем рейс перенесли на час ночи 30 июня, а после на 11 утра.

Новосибирцы делятся, что гостиницу им не предоставили, но ваучеры на еду — да. Как сообщили в транспортной прокуратуре, задержка была из-за неисправности самолета.

Напомним, ранее самолет авиакомпании S7 летел из Ноябрьска до Новосибирска. В полете его ударила молния. Судно удалось посадить без происшествий.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Москва#Россия#Аэропорт#Самолет#Пассажиры
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