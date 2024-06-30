Новосибирцы не могут улететь домой из Москвы больше 12 часов

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Самолет должен был вылететь из Москвы в Новосибирск в восемь вечера 29 июня, затем рейс перенесли на час ночи 30 июня, а после на 11 утра.
Новосибирцы делятся, что гостиницу им не предоставили, но ваучеры на еду — да. Как сообщили в транспортной прокуратуре, задержка была из-за неисправности самолета.
Напомним, ранее самолет авиакомпании S7 летел из Ноябрьска до Новосибирска. В полете его ударила молния. Судно удалось посадить без происшествий.