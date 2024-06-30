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Published Сегодня, 07:13

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Updated Сегодня, 07:15

Ребенок утонул

Ребенок утонул в реке Иня в Новосибирске — его тело искали два дня

30 июня 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок утонул

Ребенок утонул в реке Иня в Новосибирске

В Новосибирске вновь произошла трагедия на воде: утонул ребенок, подробности сообщили в МАСС.

Инцидент случился в Первомайском районе. В реке Иня плавал ребенок, которому 13 лет. Известно, что купаться на этом участке строго запрещено.

Однако подросток пошел на место неорганизационного отдыха. Это обернулось трагедией. Тело школьника искали два дня.

Напомним, что такие случаи на воде происходят практически каждый день. Спасатели каждый раз предупреждают об опасности купания в запрещенных местах, однако люди информацию игнорируют.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Утонул#Подростки#18+
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