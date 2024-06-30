Ребенок утонул в реке Иня в Новосибирске — его тело искали два дня

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Инцидент случился в Первомайском районе. В реке Иня плавал ребенок, которому 13 лет. Известно, что купаться на этом участке строго запрещено.
Однако подросток пошел на место неорганизационного отдыха. Это обернулось трагедией. Тело школьника искали два дня.
Напомним, что такие случаи на воде происходят практически каждый день. Спасатели каждый раз предупреждают об опасности купания в запрещенных местах, однако люди информацию игнорируют.