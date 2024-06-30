Сезон дождей начинается в Новосибирской области с 1 июля

«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает дожди и днем и ночью с 1 июля. При этом сохранится жара до +28…+30. Со 2 июля прогноз не утешительный: и дождь и грозы и даже град. А вот температура воздуха чуть изменится: до +26 днем, а по юго-востоку местами до +31.