Сезон дождей начинается в Новосибирской области с 1 июля

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 02:43
Updated Сегодня, 02:43
«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает дожди и днем и ночью с 1 июля. При этом сохранится жара до +28…+30. Со 2 июля прогноз не утешительный: и дождь и грозы и даже град. А вот температура воздуха чуть изменится: до +26 днем, а по юго-востоку местами до +31.
Gismeteo обещает дожди 1, 2, 4, а также 7, 8 и 9 числа. Причем с грозами. Самым прохладным днем станет четверг, 4 июля, когда потеплеет всего до +23 днем. Средняя температура на неделе будет +26.
«Яндекс. Погода» прогнозирует дожди всю неделю. Следующая неделя тоже будет пасмурной. Единственным не дождливым днем в ближайшее время станет 1 июля. Жара начнет постепенно отступать. В дальнейшем столбик термометра будет показывать +25…+22.