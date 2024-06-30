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Posted Сегодня, 02:41

Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

Дождь будет идти часто

Сезон дождей начинается в Новосибирской области с 1 июля

30 июня 2024, 02:41
Фото: atas.info
Дождь будет идти часто
Новосибирск отпускает аномальная жара: с 1 июля начинаются дожди, передают погодные сервисы.

«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает дожди и днем и ночью с 1 июля. При этом сохранится жара до +28…+30. Со 2 июля прогноз не утешительный: и дождь и грозы и даже град. А вот температура воздуха чуть изменится: до +26 днем, а по юго-востоку местами до +31.

Gismeteo обещает дожди 1, 2, 4, а также 7, 8 и 9 числа. Причем с грозами. Самым прохладным днем станет четверг, 4 июля, когда потеплеет всего до +23 днем. Средняя температура на неделе будет +26.

«Яндекс. Погода» прогнозирует дожди всю неделю. Следующая неделя тоже будет пасмурной. Единственным не дождливым днем в ближайшее время станет 1 июля. Жара начнет постепенно отступать. В дальнейшем столбик термометра будет показывать +25…+22.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Жара#Дождь#Аномальная жара в Новосибирске
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