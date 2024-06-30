Жители микрорайона «Щ» в Новосибирске остались без света и воды в жару

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В микрорайоне «Щ», который находится в Советском районе города, повредился кабель, где запитана водонасосная станция на улице Героев Труда. Произошло это вечером 29 июня.
В настоящий момент идет поиск дефекта. Пока водоснабжение восстанавливают, жителям будут подвозить воду, по соответствующему графику. Точное время подвоза опубликовано на сайте.
Сейчас в зоне отключения холодной воды — 500 домов. Предполагается, что водоснабжение вернется к вечеру 30 июня. Примечательно, что в этот день дальше сохраняется 30-градусная жара.