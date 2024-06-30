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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Воды нет

Жители микрорайона «Щ» в Новосибирске остались без света и воды в жару

30 июня 2024, 05:36
Фото: 1MI
Воды нет
В микрорайоне Академгородка без воды остались практически 500 домов, сообщение об этом появилось на муниципальном портале Новосибирска.

В микрорайоне «Щ», который находится в Советском районе города, повредился кабель, где запитана водонасосная станция на улице Героев Труда. Произошло это вечером 29 июня.

В настоящий момент идет поиск дефекта. Пока водоснабжение восстанавливают, жителям будут подвозить воду, по соответствующему графику. Точное время подвоза опубликовано на сайте.

Сейчас в зоне отключения холодной воды — 500 домов. Предполагается, что водоснабжение вернется к вечеру 30 июня. Примечательно, что в этот день дальше сохраняется 30-градусная жара.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Авария#Академгородок#Жара
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