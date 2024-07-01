atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Купюру якобы выпустили первой

100-рублевую купюру меняют в Новосибирске на миллион рублей

1 июля 2024, 03:15
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Купюру якобы выпустили первой
Житель Новосибирска решил устроить обмен: 100 рублей на миллион, он опубликовал объявление на одном из бесплатных сайтов.

По словам продавца, 100-рублевая банкнота была самой первой выпущенной купюрой с обновленным дизайном. Она имеет серию АА и номер 00.

Купить ее могут истинные ценители редких купюр. Деньги — в идеальном состоянии. Одну такую банкноту новосибирец хочет обменять на миллион рублей, ссылаясь на ее редкость.

Примечательно, что такие купюры за баснословные деньги продаются не только в Новосибирске, но даже в столице. Сам сибиряк утверждает, что если начать ценить такие купюры, то в дальнейшем ее начнут скупать все коллекционеры, поэтому это выгодная инвестиция.

Автограф президента Путина продают в Новосибирске почти за миллион рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Курс доллара подскочил в Новосибирске: некоторые банки валюту не продаютПятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк продают в НовосибирскеСемья из Новосибирска отстояла в суде проданную из-за долгов ипотечную квартиру
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Объявление#Деньги#Купюры
Подпишитесь
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары выпустили в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Подросток на мопеде устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске — все в больнице
Сегодня, 01:56
Самовольное увеличение цен на ЖКХ в Новосибирске признали недействительным
Сегодня, 01:56
Игривых канадских волчат показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 01:28
Водитель «Нивы» съехал в кювет и погиб под Новосибирском
Сегодня, 01:22
Что творится на День города в Новосибирске
30 июня, 11:18