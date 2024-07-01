100-рублевую купюру меняют в Новосибирске на миллион рублей

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
По словам продавца, 100-рублевая банкнота была самой первой выпущенной купюрой с обновленным дизайном. Она имеет серию АА и номер 00.
Купить ее могут истинные ценители редких купюр. Деньги — в идеальном состоянии. Одну такую банкноту новосибирец хочет обменять на миллион рублей, ссылаясь на ее редкость.
Примечательно, что такие купюры за баснословные деньги продаются не только в Новосибирске, но даже в столице. Сам сибиряк утверждает, что если начать ценить такие купюры, то в дальнейшем ее начнут скупать все коллекционеры, поэтому это выгодная инвестиция.