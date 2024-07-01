100-рублевую купюру меняют в Новосибирске на миллион рублей

Примечательно, что такие купюры за баснословные деньги продаются не только в Новосибирске, но даже в столице. Сам сибиряк утверждает, что если начать ценить такие купюры, то в дальнейшем ее начнут скупать все коллекционеры, поэтому это выгодная инвестиция.