50 тысяч рублей получит покусанный ничьей собакой 12-летний новосибирец

Происшествие случилось в апреле 2023 года на спортивной площадке на Выставочной улице в Ленинском районе. На гулявшего там мальчика напала пробегавшая мимо собака и укусила его. В материалах суда говорится, что школьник получил рану и испытал «нравственные страдания».