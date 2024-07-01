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50 тысяч рублей получит покусанный ничьей собакой 12-летний новосибирец

50 тысяч рублей получит покусанный ничьей собакой 12-летний новосибирец

1 июля 2024, 12:24
Фото: 1MI
С городского департамента энергетики и ЖКХ Новосибирска потребовали 50 тысяч рублей в пользу покусанного безнадзорной собакой ребенка, следует из сообщения прокуратуры.

В Новосибирске в пользу 12-летнего школьника, укушенного безнадзорным псом, потребовали 50 тысяч рублей. Ранее с заявлением в надзорный орган обратился законный представитель пострадавшего.

Происшествие случилось в апреле 2023 года на спортивной площадке на Выставочной улице в Ленинском районе. На гулявшего там мальчика напала пробегавшая мимо собака и укусила его. В материалах суда говорится, что школьник получил рану и испытал «нравственные страдания».

Теперь ребенок получит компенсацию от департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Суд принял такое решение в связи с тем, что именно в ведении данного департамента находится «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Прокуратура#Происшествие#Школьник
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