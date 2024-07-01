Без горячей воды в жару на две недели останутся три района Новосибирска

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
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Теперь без горячей воды останутся жители трех районов. Речь идет об Октябрьском, Центральном и Заельцовском. Воду отключат с 3 июля.
Проверить и при необходимости восстановить все дефекты намерены за две недели. Предельный срок подачи воды в дома горожан — 16 июля. Полный список улиц в зоне отключений:
Отметим, что горячую воду будут отключать до конца лета, но постепенно. Сейчас проходит 8-9 этап, а всего их 13 — то есть с большей частью работы специалисты уже справились.