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Posted Сегодня, 02:49

Published Сегодня, 02:49

Modified Сегодня, 02:51

Updated Сегодня, 02:51

Воду отключат

Без горячей воды в жару на две недели останутся три района Новосибирска

1 июля 2024, 02:49
Фото: 1MI
Воду отключат
В Новосибирске начинается очередной этап отключений горячего водоснабжения, рассказали в СГК.

Теперь без горячей воды останутся жители трех районов. Речь идет об Октябрьском, Центральном и Заельцовском. Воду отключат с 3 июля.

Проверить и при необходимости восстановить все дефекты намерены за две недели. Предельный срок подачи воды в дома горожан — 16 июля. Полный список улиц в зоне отключений:

Список улицСписок улиц
Список улиц
Фото: СГК

Отметим, что горячую воду будут отключать до конца лета, но постепенно. Сейчас проходит 8-9 этап, а всего их 13 — то есть с большей частью работы специалисты уже справились.

Сезон дождей начинается в Новосибирской области с 1 июля
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Отключение#Горячая вода#СГК
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