Более 20-ти новосибирцев утонули за неделю — среди них были дети

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Количество погибших людей на воде растет с каждой неделей в регионе. С 24 по 30 июня утонул 21 отдыхающий, а среди них было пятеро несовершеннолетних.
Трагедии произошли в местах, где строго нельзя купаться. Однако люди к рекомендациям не прислушиваются. Так, происшествия были зафиксированы как в Новосибирске, так и в Искитиме, Карасукском, Краснозёрском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах.
Спасатели не обнаружили тела пяти утонувших. Поиски продолжаются. Напомним, что губернатор Андрей Травников сравнил количество утонувших с погибшими на СВО. Сложно представить, но утонувших гораздо больше.