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Люди тонут

Более 20-ти новосибирцев утонули за неделю — среди них были дети

1 июля 2024, 05:50
Фото: 1MI
Люди тонут
Печальную статистику по утопленникам в Новосибирской области назвал начальник МЧС Виктор Орлов в докладе губернатору.

Количество погибших людей на воде растет с каждой неделей в регионе. С 24 по 30 июня утонул 21 отдыхающий, а среди них было пятеро несовершеннолетних.

Трагедии произошли в местах, где строго нельзя купаться. Однако люди к рекомендациям не прислушиваются. Так, происшествия были зафиксированы как в Новосибирске, так и в Искитиме, Карасукском, Краснозёрском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах.

Спасатели не обнаружили тела пяти утонувших. Поиски продолжаются. Напомним, что губернатор Андрей Травников сравнил количество утонувших с погибшими на СВО. Сложно представить, но утонувших гораздо больше.

Губернатор Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Утонул#Гибель#Трагедия
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