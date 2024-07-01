Более 20-ти новосибирцев утонули за неделю — среди них были дети

Трагедии произошли в местах, где строго нельзя купаться. Однако люди к рекомендациям не прислушиваются. Так, происшествия были зафиксированы как в Новосибирске, так и в Искитиме, Карасукском, Краснозёрском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах.