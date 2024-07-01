Добывал криптовалюту: 3 млн похитил пожилой владелец майнинг-фермы в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Ферма для майнинга находилась в Заельцовском районе. Она была незаконно подключена к электросетям, тем самым нанося большой ущерб. С помощью фермы добывалась криптовалюта.
«Черным» майнером оказался 63-летний мужчина. Он был владельцем всех майнинговых систем. Во время обысков силовики нашли более 200 систем для добычи цифровой валюты.
Ущерб составил более 3 млн рублей. Возбуждено дело по факту нанесенного ущерба путем обмана.