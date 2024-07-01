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Всего было похищено 3 млн

Добывал криптовалюту: 3 млн похитил пожилой владелец майнинг-фермы в Новосибирске

1 июля 2024, 02:35
Фото: Изображение Midjourney
Всего было похищено 3 млн

3 млн рублей похитил «черный» майнер в Новосибирске

В Новосибирске разоблачили майнинг-ферму, владелец которой похитил несколько млн рублей, подробности рассказали в ГУ МВД.

Ферма для майнинга находилась в Заельцовском районе. Она была незаконно подключена к электросетям, тем самым нанося большой ущерб. С помощью фермы добывалась криптовалюта.

«Черным» майнером оказался 63-летний мужчина. Он был владельцем всех майнинговых систем. Во время обысков силовики нашли более 200 систем для добычи цифровой валюты.

Ущерб составил более 3 млн рублей. Возбуждено дело по факту нанесенного ущерба путем обмана.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Кража#Деньги#Дело#МВД#Майнинг#Криптовалюта
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