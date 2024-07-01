Два электросамокатчика получили тяжелые травмы в Новосибирске

А в ночь на 1 июля уже в Советском районе с электроскутера упал мужчина 1981 года рождения. Случилось это недалеко от дома № 25/1 на проспекте Строителей. Здесь уже последствия оказались тяжелее: у пострадавшего ушиб мозга, перелом черепа и несколько переломов костей лица.