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Два электросамокатчика получили тяжелые травмы в Новосибирске

Два электросамокатчика получили тяжелые травмы в Новосибирске

1 июля 2024, 10:19
Фото: 1MI
В Новосибирске два водителя электросамокатов с тяжелыми травмами угодили в больницу после падений, следует из сообщения Госавтоинспекции.

В Новосибирске на минувших выходных сразу два электросамокатчика угодили на больничную койку с довольно тяжелыми травмами. О происшествиях рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В Калининском районе вечером в субботу, 29 июня, родившийся в 1986 году горожанин не смог удержать равновесие и упал, инцидент произошел напротив дома № 2 на улице Макаренко. На скорой помощи пострадавшего отвезли в больницу. Медики диагностировали у него несколько переломов черепа и черепно-мозговую травму.

А в ночь на 1 июля уже в Советском районе с электроскутера упал мужчина 1981 года рождения. Случилось это недалеко от дома № 25/1 на проспекте Строителей. Здесь уже последствия оказались тяжелее: у пострадавшего ушиб мозга, перелом черепа и несколько переломов костей лица.

В Госавтоинспекции напомнили жителям Новосибирска о необходимости ездить на электросамокатах соблюдая установленный режим скорости, спешиваться на пешеходных переходах, не возить пассажиров, пользоваться шлемами и не кататься в состоянии алкогольного опьянения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Электросамокаты#Травмы#Госавтоинспекция
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