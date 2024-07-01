Два электросамокатчика получили тяжелые травмы в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Новосибирске на минувших выходных сразу два электросамокатчика угодили на больничную койку с довольно тяжелыми травмами. О происшествиях рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В Калининском районе вечером в субботу, 29 июня, родившийся в 1986 году горожанин не смог удержать равновесие и упал, инцидент произошел напротив дома № 2 на улице Макаренко. На скорой помощи пострадавшего отвезли в больницу. Медики диагностировали у него несколько переломов черепа и черепно-мозговую травму.
А в ночь на 1 июля уже в Советском районе с электроскутера упал мужчина 1981 года рождения. Случилось это недалеко от дома № 25/1 на проспекте Строителей. Здесь уже последствия оказались тяжелее: у пострадавшего ушиб мозга, перелом черепа и несколько переломов костей лица.
В Госавтоинспекции напомнили жителям Новосибирска о необходимости ездить на электросамокатах соблюдая установленный режим скорости, спешиваться на пешеходных переходах, не возить пассажиров, пользоваться шлемами и не кататься в состоянии алкогольного опьянения.