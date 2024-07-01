Горсовет Новосибирска дал зеленый свет строительству около ЛДС «Сибирь-Арена»

Ответы эти, подчеркивает Гречко, противоречат тому, что озвучивал в ходе сессии Алексей Кондратьев. В частности, региональный Минздрав сообщил, что решение о выборе места для вертолетной площадке до сих пор не принято. А что касается пожарного депо, то непосредственно департамент строительства и архитектуры отвечал активистам — перенос его в другое место, поблизости от ЛДС, но без необходимости уничтожения деревьев, возможен.