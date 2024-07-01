Горсовет Новосибирска дал зеленый свет строительству около ЛДС «Сибирь-Арена»

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Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Совет депутатов Новосибирска в понедельник, 1 июля, в ходе внеочередной сессии одобрил изменения в Генплан города и правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Всего поправок 65, дискуссию вызвали те, что касаются планировки прибрежной части Левобережья в районе нового ледового дворца спорта и парка «Арена». С одной стороны, площадь около 65 гектаров, на которой планируется создание парка развлечений «Усть-Тула», переведена в зону рекреации, что делает невозможным строительство там жилья. Из Генплана исключено строительство футбольного стадиона и стрелковой площадки.
С другой — закреплено появление центра борьбы, пожарного депо и вертолетной площадки.
Депутат Игорь Кудин, в чей округ входит эта территория, напомнил коллегам, что местные жители давно и последовательно выступают планов нового строительства в пойме, которое связано с вырубкой Бугринского леса.
«Жители выступают за сохранение зеленых насаждений, и я жителей поддерживаю. Нужно максимально сохранять зеленые насаждения и существующую экосистему. Скажите, почему именно эта территория для строительства, чье это решение, можем ли мы перенести на другую территорию?», — сказал Кудин, обращаясь к начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии Алексею Кондратьеву.
Как заявил глава профильного департамента, создание пожарного депо — обязательный элемент безопасности для посетителей мероприятий в ледовом дворце спорта. Появление вертолетной площадки Кондратьев обосновал интересами санавиации, прикрепленной к областной больнице, расположенной неподалеку. По словам чиновника, этот участок левобережной поймы — единственное подходящее место в непосредственной близости от лечебного учреждения, где могут садиться воздушные суда, транспортирующие тяжелых пациентов из районов области. И решение, подчеркнул Кондартьев, было принято еще несколько лет назад. Необходимость возведения здесь центра борьбы он объяснять не стал.
«Ничьи права не нарушаются, не ухудшается ситуация», — резюмировал Алексей Кондратьев.
Накануне инициативная группа жителей провела согласованный пикет, на котором обращалась к депутатам с просьбой не принимать изменения без учета мнения людей. Ранее люди выступали против поправок и в ходе публичных слушаний, а петиция о придании Бугринскому лесу статуса природного парка набрала около 8 тысяч подписей.
«Пока сохраняется конфликт вокруг этой территории, я считаю, нельзя поддерживать Генплан. Да, там много хороших и позитивных изменений, но есть одна болевая точка, которая не была снята заранее. Отложить мы этот вопрос не можем, поэтому я буду голосовать против и надеяться, что в дальнейшем мэрия пойдет жителям навстречу, вопрос будет снят, и больше конфликтов там не будет», — заявил депутат Антон Картавин. *
Противоположную точку зрения озвучил депутат Андрей Гудовский. По его мнению, невозможно принять ни одного решение, которое бы полностью устраивало всех новосибирцев.
«Мы должны принимать решения, исходя не только из пожеланий той или иной группы…но исходить из государственных интересов, из интересов города», — уверен Гудовский.
В результате изменения в Генплан и ПЗЗ были приняты сразу в двух чтениях большинством голосов при одном воздержавшемся и двух голосах против.
Представительницу инициативной группы жителей Олесю Гречко в зал заседаний не пустили, сославшись на отсутствие мест. Ей пришлось смотреть трансляцию без возможности озвучить мнение людей, живущих на территориях, примыкающих к Бугринскому лесу.
Однако, считает активистка, борьба за зеленую зону не закончена. Люди намерены собирать все имеющиеся у них документы, включая ответы из различных ведомств, чтобы подавать свои предложения во время рассмотрения следующего пакета в Генплан Новосибирска.
Ответы эти, подчеркивает Гречко, противоречат тому, что озвучивал в ходе сессии Алексей Кондратьев. В частности, региональный Минздрав сообщил, что решение о выборе места для вертолетной площадке до сих пор не принято. А что касается пожарного депо, то непосредственно департамент строительства и архитектуры отвечал активистам — перенос его в другое место, поблизости от ЛДС, но без необходимости уничтожения деревьев, возможен.
«Руки не опускаем, двигаемся дальше. Иначе они решат, что могут делать с нами все, что захотят», — сказала Олеся Гречко в беседе с корреспондентом Atas.Info.
Ранее мы подробно рассказывали о том, почему жители прилегающих к Бугринскому лесу микрорайонов добиваются приданию зеленому массиву статуса природного парка и что думает по этому поводу Совет по правам человека при президенте РФ.
*) — внесен Минюстом в реестр иноагентов