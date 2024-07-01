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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Люди гибнут

Губернатор Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в Новосибирской области

1 июля 2024, 04:25
Фото: atas.info
Люди гибнут

В город тонущих детей превратился Новосибирск в июне

О критической ситуации с происшествиями на воде, рассказал начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве 1 июля 2024.

Основными причинами происшествий является купание в местах одиночного купания и в местах неорганизованного отдыха людей. Третью неделю подряд фиксируется значительный рост числа происшествий на водных объектах.

  • С 10 по 16 июня погибло 9 человек, среди которых было пять детей — все они утонули.
  • С 17 по 23 июня было 8 погибших, в том числе трое детей.
  • С 24 по 30 июня погибли 21 человек (среди них было пять детей).

При этом поиски пять людей пока не дали результатов. Их тела продолжают искать. Если сравнивать за аналогичный период, но 2023 года, количество происшествий на воде увеличилось в три раза. Количество погибших детей увеличилось семикратно.

Глава МЧС Виктор Орлов попросил губернатора Андрея Травникова усилить число людей, которые будут «мониторить» обстановку на водных объектов, чтобы избежать случаев ЧП.

«Самая сложная работа — это борьба с человеческой безалаберностью. Статистика достаточно страшная. В период разгара пандемии, мы теряли людей гораздо меньше. В зоне СВО гибель меньше, чем мы теряем сегодня из-за трагедий на воде, пожаров и ДТП. Осознаю всю сложность работы с населением. Обеспечьте более полное присутствие сотрудников МЧС в местах купания, проводите рейды, информирование, предупреждения», — высказался губернатор после шокирующей статистики.
Шесть человек утонули в Новосибирской области за 24 часа
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