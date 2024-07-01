Губернатор Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Основными причинами происшествий является купание в местах одиночного купания и в местах неорганизованного отдыха людей. Третью неделю подряд фиксируется значительный рост числа происшествий на водных объектах.
При этом поиски пять людей пока не дали результатов. Их тела продолжают искать. Если сравнивать за аналогичный период, но 2023 года, количество происшествий на воде увеличилось в три раза. Количество погибших детей увеличилось семикратно.
Глава МЧС Виктор Орлов попросил губернатора Андрея Травникова усилить число людей, которые будут «мониторить» обстановку на водных объектов, чтобы избежать случаев ЧП.
«Самая сложная работа — это борьба с человеческой безалаберностью. Статистика достаточно страшная. В период разгара пандемии, мы теряли людей гораздо меньше. В зоне СВО гибель меньше, чем мы теряем сегодня из-за трагедий на воде, пожаров и ДТП. Осознаю всю сложность работы с населением. Обеспечьте более полное присутствие сотрудников МЧС в местах купания, проводите рейды, информирование, предупреждения», — высказался губернатор после шокирующей статистики.