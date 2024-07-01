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Posted Сегодня, 01:28

Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Волки подрастают

Игривых канадских волчат показал Новосибирский зоопарк

1 июля 2024, 01:28
Фото: В. Габов, Е. Черненко / Новосибирский зоопарк
Волки подрастают
Новосибирский зоопарк запечатлел игры канадских волчат, опубликовав видео в своих соцсетях.

На свет детеныши канадских волков появились совсем недавно: в мае. Сначала они очень нуждались в матери, так как были беспомощны, а теперь они шустрые и любопытные.

Каждый день они ищут новые приключения. Животные постоянно играют и крепчают в физическом плане. Вот только если на улице сильный гром, то они тут же прижимаются к кормилице.

Интересный факт: волки общаются с помощью звуков, запахов, тактильности, а также мимикой.

Видео: Новосибирский зоопарк
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