Игривых канадских волчат показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
На свет детеныши канадских волков появились совсем недавно: в мае. Сначала они очень нуждались в матери, так как были беспомощны, а теперь они шустрые и любопытные.
Каждый день они ищут новые приключения. Животные постоянно играют и крепчают в физическом плане. Вот только если на улице сильный гром, то они тут же прижимаются к кормилице.
Интересный факт: волки общаются с помощью звуков, запахов, тактильности, а также мимикой.