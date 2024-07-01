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Из-за угрозы уголовного дела снесли аварийное здание в Новосибирске

Из-за угрозы уголовного дела снесли аварийное здание в Новосибирске

1 июля 2024, 13:00
Фото: ФССП по Новосибирской области
В Новосибирске суд постановил ограничить доступ в заброшенное здание, но владелец решил его снести, следует из сообщения регионального управления федеральной службы судебных приставов.

В Новосибирске владелец снес аварийный дом № 2а на Владимировской улице. До этого суд постановил ограничить в него доступ посторонних, рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

По решению суда владельца здания обязали закрыть все двери и окна, а по периметру установить ограждение. В случае невыполнения предпринимателю грозила уголовная ответственность по статье подразумевающей ответственность за неисполнение приговора суда.

По данным сервиса 2ГИС, ранее в одноэтажном здании работал торгово-установочный центр «Автомастер» и сервисный центр по ремонту пылесосов и микроволновок «Маяк».

После некоторых раздумий владелец ветхого здания решил его снести, так как не верил, что забор станет непреодолимым препятствием для желающих попасть внутрь.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Уголовное дело#Судебные приставы#Аварийное здание#Ограничение доступа#Снос здания
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