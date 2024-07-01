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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Магнитные бури затронут новосибирцев в июле

Метеозависимым приготовиться: график магнитных бурь в июле-2024

1 июля 2024, 05:33

Магнитные бури затронут новосибирцев в июле

Жителей Новосибирской области в наступившем июле из-за вспышек на солнце вновь ожидают несколько магнитных бурь, которые могут ухудшить самочувствие метеозависимых людей, следует из сообщения Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Что такое магнитная буря

Возникновение магнитных бурь на нашей планете связано с происходящими вспышками электромагнитного излучения на обращенной к Земле стороне Солнца. Магнитное поле меняется, и иногда достаточно сильно. По законам физики, в первую очередь бури действуют на точные приборы, на электрические сети, навигацию спутников и радиоволны, но современная медицина давно доказала связь между вспышками на Солнце и самочувствием человека.

Вспышки на Солнце происходят перманентно, и пока ученые не могут дать более или менее точный прогноз по данным явлениям. Сейчас прогнозы составляются в процессе наблюдения за видимой стороной солнца.

Расписание магнитных бурь в июле 2024

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ сделали прогноз на 27 июльских дней — именно за это время Солнце сделает один оборот вокруг оси, если вести наблюдение с Земли.

Поспешим успокоить жителей Новосибирской области, считающих себя способными реагировать на активность на Солнце. Практически весь июль магнитосфера земли будет спокойной.

Фото: xras.ru

Пока магнитная буря ожидается в понедельник, первый день июля. Ученые прогнозируют бурю уровня G1 — она считается слабой. Тем не менее, буря такой силы способна повлиять на энергосистемы и сбить с курса мигрирующих животных. Соответственно, метеозависимые граждане могут ощутить определенное недомогание.

2 и 3 июля солнечная активность постепенно начнет снижаться, как и ее негативные последствия.

По мнению ученых, Солнце может показать себя с негативной стороны с 14 по 16 июля и 20-21 числа. Но самые точные предупреждения от специалистов можно будет услышать только накануне повышения активности светила.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Прогноз#Магнитные бури#Солнце#Метеозависимость
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