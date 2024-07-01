Метеозависимым приготовиться: график магнитных бурь в июле-2024

Возникновение магнитных бурь на нашей планете связано с происходящими вспышками электромагнитного излучения на обращенной к Земле стороне Солнца. Магнитное поле меняется, и иногда достаточно сильно. По законам физики, в первую очередь бури действуют на точные приборы, на электрические сети, навигацию спутников и радиоволны, но современная медицина давно доказала связь между вспышками на Солнце и самочувствием человека.