atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Сколько мигрантов уехало?

Мигранты массово покидают Новосибирскую область

1 июля 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney
Сколько мигрантов уехало?
В Новосибирской области сократилось число приезжих мигрантов, о чем стало известно от замначальника МВД Кирилла Травина во время оперативного совещания в правительстве 1 июля.

Как показывает статистика полиции, число уехавших впервые превысило число прибывших мигрантов в регион. Эти данные были подсчитаны за прошедшую неделю.

Всего в столицу Сибири и область въехали 7 864 человека, покинули территорию — 9 203 иностранца. Напомним, что некоторых мигрантов выдворяют принудительно, после специальных рейдов по выявлению незаконной миграции.

Всего за неделю пресекли 137 таких нарушений. С некоторых граждан взыскано 155 тысяч рублей (в виде штрафов). Депортировано из России 44 нелегала.

«Резиновую квартиру» для мигрантов-нелегалов организовал житель Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Накрыт преступный канал поставки мигрантов — нелегалов в Новосибирскую областьСо свалками мигрантов борются жители Холокского микрорайона в Новосибирске20 продавцов-мигрантов с Хилка доставили в военкомат в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Гражданство#МВД
Подпишитесь
Тарифы ЖКХ и льготная ипотека: кого коснутся новые законы с 1 июля 2024 года
Сегодня, 07:19
Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения
Сегодня, 07:19
В новосибирских офисах МФЦ обеспечат бесплатный доступ к Wi-Fi
Сегодня, 07:09
За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета
Сегодня, 06:57
На лодке без спасательных жилетов катали новосибирцев на День города
Сегодня, 06:32
Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске
Сегодня, 04:50