Мигранты массово покидают Новосибирскую область

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как показывает статистика полиции, число уехавших впервые превысило число прибывших мигрантов в регион. Эти данные были подсчитаны за прошедшую неделю.
Всего в столицу Сибири и область въехали 7 864 человека, покинули территорию — 9 203 иностранца. Напомним, что некоторых мигрантов выдворяют принудительно, после специальных рейдов по выявлению незаконной миграции.
Всего за неделю пресекли 137 таких нарушений. С некоторых граждан взыскано 155 тысяч рублей (в виде штрафов). Депортировано из России 44 нелегала.