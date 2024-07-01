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Пандус снова разломан

Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске

1 июля 2024, 04:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пандус снова разломан
В Новосибирске даже год не простоял новый пандус напротив мэрии: его снова будут переделывать, в чем лично убедился корреспондент Atas.info.

Пандус для проезда колясок обновляли в августе прошлого года. Незадолго до этого разгорался скандал с этим спуском: там было невозможно проехать на колясках, так как он упирался прямо в столб.

Критика дошла до прокуратуры, а также председателя СКР Александра Бастрыкина. Полноценный пандус вместо спуска все-таки был открыл для маломобильных граждан. Причем не в срок, а с опозданием. Конструкции приходилось переделывать. На работы, в общей сложности, потратили около 600 тысяч рублей.

И вот, в июне пандус снова оказался сломан. Утром 1 июля корреспондент Atas.info запечатлел на этом месте полную разруху. Плитка там сломана, а территория ограждена. Сложнее стало пройти и к Краеведческому музею.

Так выглядит пандус сейчасТак выглядит пандус сейчас
Так выглядит пандус сейчасТак выглядит пандус сейчас
Так выглядит пандус сейчас
Фото: atas.info

На информационном стенде указано, что к работам приступили еще в мае, хотя территорию оградили лишь в конце июня. Завершение всех работ запланировано на август.

Фото: atas.info
В Новосибирске у Краеведческого музея колясочный спуск переделали в пандус
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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Мэрия#Скандал#Разрушение#Пандус
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