Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Пандус для проезда колясок обновляли в августе прошлого года. Незадолго до этого разгорался скандал с этим спуском: там было невозможно проехать на колясках, так как он упирался прямо в столб.
Критика дошла до прокуратуры, а также председателя СКР Александра Бастрыкина. Полноценный пандус вместо спуска все-таки был открыл для маломобильных граждан. Причем не в срок, а с опозданием. Конструкции приходилось переделывать. На работы, в общей сложности, потратили около 600 тысяч рублей.
И вот, в июне пандус снова оказался сломан. Утром 1 июля корреспондент Atas.info запечатлел на этом месте полную разруху. Плитка там сломана, а территория ограждена. Сложнее стало пройти и к Краеведческому музею.
На информационном стенде указано, что к работам приступили еще в мае, хотя территорию оградили лишь в конце июня. Завершение всех работ запланировано на август.