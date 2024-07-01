Можно скушать: шесть причин для ежедневного употребления груши в пищу

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Груши помогают сохранить естественный состав микробиома, пишет newia.ru. Полезные бактерии, обитающие в кишечнике человека, улучшают переваривание пищи и укрепляют иммунитет. А груши богаты веществами, стимулирующими рост полезных бактерий.
Флавоноиды в грушах способны сдерживать воспалительные процессы. Это помогает предотвратить серьезные заболевания: например, диабет второго типа или сердечно-сосудистые недуги.
В плодах груши содержатся антиоксиданты: витамин C, витамин K, антоцианы, кверцетин. Они защищают от вредного воздействия активных форм кислорода, предотвращая целый ряд заболеваний.
Груши очень богаты антоцианами, пищевыми волокнами и имеют невысокий гликемический индекс. Это помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови и уменьшает вероятность развития диабета второго типа.
Повышенное потребление клетчатки приводит к снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. В этом плане груши, обогащенные пищевыми волокнами, являются природными защитниками здоровья. Также они способствуют снижению уровня вредного холестерина благодаря содержанию флавоноида кверцетина в их кожуре.
Клетчатка, содержащаяся в грушах, играет еще одну важную роль — она облегчает состояние при запорах и стабилизирует работу кишечника.
Именно поэтому диетолог Ханна Джонс рекомендует употреблять больше груш. Один плод среднего размера содержит около пятой части рекомендуемого ежедневного объема клетчатки.