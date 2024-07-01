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Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Можно скушать: шесть причин для ежедневного употребления груши в пищу

Можно скушать: шесть причин для ежедневного употребления груши в пищу

1 июля 2024, 17:49
Фото: Изображение Midjourney
Груши — очень полезный фрукт. Рассмотрим, какое влияние они оказывают на здоровье человека.

Груши помогают сохранить естественный состав микробиома, пишет newia.ru. Полезные бактерии, обитающие в кишечнике человека, улучшают переваривание пищи и укрепляют иммунитет. А груши богаты веществами, стимулирующими рост полезных бактерий.

Флавоноиды в грушах способны сдерживать воспалительные процессы. Это помогает предотвратить серьезные заболевания: например, диабет второго типа или сердечно-сосудистые недуги.

В плодах груши содержатся антиоксиданты: витамин C, витамин K, антоцианы, кверцетин. Они защищают от вредного воздействия активных форм кислорода, предотвращая целый ряд заболеваний.

Груши очень богаты антоцианами, пищевыми волокнами и имеют невысокий гликемический индекс. Это помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови и уменьшает вероятность развития диабета второго типа.

Повышенное потребление клетчатки приводит к снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. В этом плане груши, обогащенные пищевыми волокнами, являются природными защитниками здоровья. Также они способствуют снижению уровня вредного холестерина благодаря содержанию флавоноида кверцетина в их кожуре.

Клетчатка, содержащаяся в грушах, играет еще одну важную роль — она облегчает состояние при запорах и стабилизирует работу кишечника.

Именно поэтому диетолог Ханна Джонс рекомендует употреблять больше груш. Один плод среднего размера содержит около пятой части рекомендуемого ежедневного объема клетчатки.

#Общество
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