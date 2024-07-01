Накрыт преступный канал поставки мигрантов — нелегалов в Новосибирскую область

Среди организаторов были две женщины и мужчина. Они оказывали помощь своим соотечественникам. Примечательно, что двое из тех, кому все-таки помогли с документами, создали нарколабораторию. Она существовала в Болотнинском районе. По факту производства запрещенных веществ возбуждено дело.