Накрыт преступный канал поставки мигрантов — нелегалов в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Федеральная служба безопасности задержала организаторов, которые создали канал миграции, функционирующий в Новосибирске и нарушающий закон. Группировка помогала легализировать пребывание иностранных граждан в России.
Среди организаторов были две женщины и мужчина. Они оказывали помощь своим соотечественникам. Примечательно, что двое из тех, кому все-таки помогли с документами, создали нарколабораторию. Она существовала в Болотнинском районе. По факту производства запрещенных веществ возбуждено дело.
Организаторы «черной» миграции ответят за преступную деятельность перед законом. Всех участников отправили домой — под арест.