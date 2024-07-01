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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:12

Подозреваемых арестовали

Накрыт преступный канал поставки мигрантов — нелегалов в Новосибирскую область

1 июля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney
Подозреваемых арестовали
Сотрудники ФСБ перекрыли преступный канал «черной» миграции в Новосибирске, подробности сообщили в ведомстве.

Федеральная служба безопасности задержала организаторов, которые создали канал миграции, функционирующий в Новосибирске и нарушающий закон. Группировка помогала легализировать пребывание иностранных граждан в России.

Среди организаторов были две женщины и мужчина. Они оказывали помощь своим соотечественникам. Примечательно, что двое из тех, кому все-таки помогли с документами, создали нарколабораторию. Она существовала в Болотнинском районе. По факту производства запрещенных веществ возбуждено дело.

Организаторы «черной» миграции ответят за преступную деятельность перед законом. Всех участников отправили домой — под арест.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Мигранты#Арест#ФСБ
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