Пляж «Наутилус» будет сохранен в Новосибирске — он стал рекреационной зоной

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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В ходе внеочередной сессии Совета депутатов Новосибирска были приняты изменения в Генеральный план и правила землепользования и застройки, который, в частности, переводят территорию городского пляжа «Наутилус» в зону рекреации Р-1. Как подчеркнул глава департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, уже готова концепция развития территории пляжа.
По словам Кондратьева, в отношении одного из земельных участков, находящихся на этой территории, еще идут судебные споры и ранее вынесенные решения были не в пользу мэрии. Однако, уверен чиновник, после внесения изменений в Генплан Фемида встанет на сторону муниципалитета.
Скандал вокруг территории городского пляжа разразился в 2021 году, когда под предлогом необходимости развития территории ее из категории зеленых зон перевели в категорию земель коммерческой застройки. Предполагалось, что застройщик, входящий во влиятельную группу компаний «Брусника», возведет 25-этажную гостиницу вдоль улицы Стартовая и 8-этажные апартаменты вдоль линии берега.
При этом право на аренду земли застройщик получил без аукциона. На это обратило внимание региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Ситуация выглядела слишком некрасиво и горсовет осенью прошлого года решил отменить свое же решение о перезонировании и внести очередные правки в Генплан.
Пляж «Наутилус» был закрыт в 2020 году из-за строительства ЛДС «Сибирь-Арена». Однако, несмотря на то, что возведение дворца спорта завершено, пляж так и не открыли. Весной текущего года вице-мэр Анна Терешкова объясняла ситуацию строительством четвертого моста. Мол, часть территории пляжа занято базой строителей и до тех пор, пока все работы по сооружению переправы не будут завершены, пляж работать не будет.