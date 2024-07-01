Пляж «Наутилус» будет сохранен в Новосибирске — он стал рекреационной зоной

Пляж «Наутилус» был закрыт в 2020 году из-за строительства ЛДС «Сибирь-Арена». Однако, несмотря на то, что возведение дворца спорта завершено, пляж так и не открыли. Весной текущего года вице-мэр Анна Терешкова объясняла ситуацию строительством четвертого моста. Мол, часть территории пляжа занято базой строителей и до тех пор, пока все работы по сооружению переправы не будут завершены, пляж работать не будет.