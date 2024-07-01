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Авария в Новосибирске

Подросток на мопеде устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске — все в больнице

1 июля 2024, 01:56
Фото: ГАИ
Авария в Новосибирске

Три человека пострадали в ДТП с мопедом и мотоциклом в Новосибирске

Подросток врезался в мотоцикл на трассе в Новосибирске: пострадали несколько человек, подробности дали в ГАИ.

Все случилось в дневное время 30 июня в Первомайском районе. По Бердскому Шоссе ехал 14-летний школьник на мопеде. Он, не убедившись в том, что соседняя полоса дороги свободна, врезался в мотоцикл, за рулем которого сидел 47-летний мужчина, а также пассажирка.

Итог ДТП — трое пострадавших, включая подростка. У них различные травмы, но характер их не уточняется. Все участников аварии доставили в больницу.

Возбуждено дело. Из-за того, что виновник ДТП несовершеннолетний, по закону придется отвечать родителям.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Мотоцикл#Подростки#Пострадавшие
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