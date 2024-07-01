atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Мигранты жили нелегально в РФ

«Резиновую квартиру» для мигрантов-нелегалов организовал житель Новосибирской области

1 июля 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты жили нелегально в РФ

«Резиновую квартиру» для мигрантов-нелегалов организовал новосибирец

Житель Новосибирской области незаконно прописал в квартире мигрантов, подробности сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел в Бердске. Там местный житель прописал 31 иностранца, в одном жилом помещении. Регистрация была незаконной. Подобные квартиры часто называют «резиновыми». Прописанные там не живут, но используют регистрацию для легализации на территории РФ.

Данный факт выявили правоохранители. Было возбуждено дело по статье о фиктивной поставки на учет иностранца в РФ.

Также было пресечено еще одно нарушение. Бизнесмен, который оказывает услуги в сфере питания, привлек к работе двух мигрантов, что являлось нарушением закона. Предпринимателя привлекли к ответственности за незаконное привлечение к труду иностранца.

Накрыт преступный канал поставки мигрантов — нелегалов в Новосибирскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Со свалками мигрантов борются жители Холокского микрорайона в Новосибирске20 продавцов-мигрантов с Хилка доставили в военкомат в Новосибирске73 мигранта выдворят из страны после рейда в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Мигранты#Нелегалы#Бердск#Жилье#Дело
Подпишитесь
Тарифы ЖКХ и льготная ипотека: кого коснутся новые законы с 1 июля 2024 года
Сегодня, 07:19
Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения
Сегодня, 07:19
В новосибирских офисах МФЦ обеспечат бесплатный доступ к Wi-Fi
Сегодня, 07:09
За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета
Сегодня, 06:57
На лодке без спасательных жилетов катали новосибирцев на День города
Сегодня, 06:32
Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске
Сегодня, 04:50