«Резиновую квартиру» для мигрантов-нелегалов организовал житель Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Инцидент произошел в Бердске. Там местный житель прописал 31 иностранца, в одном жилом помещении. Регистрация была незаконной. Подобные квартиры часто называют «резиновыми». Прописанные там не живут, но используют регистрацию для легализации на территории РФ.
Данный факт выявили правоохранители. Было возбуждено дело по статье о фиктивной поставки на учет иностранца в РФ.
Также было пресечено еще одно нарушение. Бизнесмен, который оказывает услуги в сфере питания, привлек к работе двух мигрантов, что являлось нарушением закона. Предпринимателя привлекли к ответственности за незаконное привлечение к труду иностранца.