Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Сибирская рыба заразилась ленточным червем лигулой. Он передавил ее плавательный пузырь и теперь она не может маневрировать в воде. Переносят этого паразита маленькие рачки.
Лишенная возможности плавать рыба прибивается к берегу волнами. Причем такое явление происходит каждый год. Картина пугает жителей и гостей города, которые думают, что рыба мертвая. По внешним признакам так подумать можно: она плавает боком или поворачивается кверху своим брюхом.
Для людей лигула не опасна. Зараженную рыбу есть тоже можно, пишет КП-Новосибирск. Правда, перед этим ее нужно заморозить и термически обработать, или же просто засолить.