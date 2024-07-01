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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Рыба плавает у берега

Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения

1 июля 2024, 07:19
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Рыба плавает у берега
Большое число рыб на поверхности воды заметили новосибирцы возле Михайловской набережной, о чем рассказала ихтиолог Елена Ядренкина.

Сибирская рыба заразилась ленточным червем лигулой. Он передавил ее плавательный пузырь и теперь она не может маневрировать в воде. Переносят этого паразита маленькие рачки.

Лишенная возможности плавать рыба прибивается к берегу волнами. Причем такое явление происходит каждый год. Картина пугает жителей и гостей города, которые думают, что рыба мертвая. По внешним признакам так подумать можно: она плавает боком или поворачивается кверху своим брюхом.

Для людей лигула не опасна. Зараженную рыбу есть тоже можно, пишет КП-Новосибирск. Правда, перед этим ее нужно заморозить и термически обработать, или же просто засолить.

Рыба плавает на поверхностиРыба плавает на поверхности
Рыба плавает на поверхности
Фото: КП-Новосибирск
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