Штормовое предупреждение из-за аномальной жары выпустили в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
В понедельник, 1 июля снова потеплеет до +30. Жара не собирается покидать Новосибирск и область. Она сохраняется в регионе уже не первую неделю и от нее знатно устали сибиряки.
При этом сохраняется высокая пожароопасность. Также фиксируют опасный подъем воды реки Обь: в зоне подтопления дачные участки на береговой зоне. Еще из малоприятного: сегодня будет гроза.
Есть и приятные новости: постепенно аномальная жара, которая била все многолетние рекорды, начнет отпускать. На днях начнется сезон дождей — капать будет всю неделю. Средняя температура станет в пределах +23…+26.