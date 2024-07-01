atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

В НСО очень жарко

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары выпустили в Новосибирске

1 июля 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney
В НСО очень жарко
В Новосибирске продолжают сохраняться жаркие дни: синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение.

В понедельник, 1 июля снова потеплеет до +30. Жара не собирается покидать Новосибирск и область. Она сохраняется в регионе уже не первую неделю и от нее знатно устали сибиряки.

При этом сохраняется высокая пожароопасность. Также фиксируют опасный подъем воды реки Обь: в зоне подтопления дачные участки на береговой зоне. Еще из малоприятного: сегодня будет гроза.

Есть и приятные новости: постепенно аномальная жара, которая била все многолетние рекорды, начнет отпускать. На днях начнется сезон дождей — капать будет всю неделю. Средняя температура станет в пределах +23…+26.

Хоть яичницу готовь: самый жаркий день наступил в Новосибирске — как выживают люди
Узнать подробнее
Читайте также:
Адская жара в Новосибирске: каким станет климат в столице Сибири через 60 лет?Жители микрорайона «Щ» в Новосибирске остались без света и воды в жаруСпасет в жару: топ самых вкусных рецептов освежающей окрошки
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Жара#Дождь#Климат#Аномальная жара в Новосибирске
Подпишитесь
Подросток на мопеде устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске — все в больнице
Сегодня, 01:56
Самовольное увеличение цен на ЖКХ в Новосибирске признали недействительным
Сегодня, 01:56
Игривых канадских волчат показал Новосибирский зоопарк
Сегодня, 01:28
Водитель «Нивы» съехал в кювет и погиб под Новосибирском
Сегодня, 01:22
Что творится на День города в Новосибирске
30 июня, 11:18