Стало известно, сколько новосибирских школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В 2024 году Новосибирская область может гордиться 150-ю стобалльниками по результатам ЕГЭ. Среди школьников было девять человек, которые набрали 100 баллов сразу по двум предметам.
Как рассказал замминистра образования Юрий Савостьянов, 4 и 5 июля — дополнительные дни, по решению президента, в которые ученики могут пересдать один из экзаменов. При этом предыдущий результат будет аннулирован.
1817 человек желают пересдать экзамен. При этом цифра еще не финальная, так как документы еще принимают. Пересдачи пройдут практически в каждом районе.