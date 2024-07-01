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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:12

На отлично сдали ЕГЭ более 150 человек

Стало известно, сколько новосибирских школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ

1 июля 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney
На отлично сдали ЕГЭ более 150 человек
Количество выпускников, набравших высший балл на ЕГЭ, назвал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов во время оперативного совещания в правительстве региона 1 июля 2024.

В 2024 году Новосибирская область может гордиться 150-ю стобалльниками по результатам ЕГЭ. Среди школьников было девять человек, которые набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

Как рассказал замминистра образования Юрий Савостьянов, 4 и 5 июля — дополнительные дни, по решению президента, в которые ученики могут пересдать один из экзаменов. При этом предыдущий результат будет аннулирован.

1817 человек желают пересдать экзамен. При этом цифра еще не финальная, так как документы еще принимают. Пересдачи пройдут практически в каждом районе.

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их смотреть?
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ЕГЭ#Школа#Школьники#Экзамены#Выпускники
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