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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Жизнь новосибирцев изменится после вступления в силу новых законов 1 июля 2024

Тарифы ЖКХ и льготная ипотека: кого коснутся новые законы с 1 июля 2024 года

1 июля 2024, 07:19

Жизнь новосибирцев изменится после вступления в силу новых законов 1 июля 2024

С 1 июля в России вступают в силу несколько новых законов и поправок, касающихся ключевых сфер жизни жителей Новосибирской области.

Рост тарифов на коммунальные услуги

С 1 июля 2024 года в Новосибирской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ, причем весьма существенно. В столице региона и крупных райцентрах коммунальные услуги станут дороже на 12,7%, для жителей области — на 9,5%.

Фото: 1MI

Можно добавить, что до этого о повышении в последний раз объявлялось примерно полтора года назад. Кроме того, банковская комиссия при оплате этих услуг льготниками отныне отменяется.

Цены на алкоголь

С начала июля любителям крепкого алкоголя придется внести изменения в свой ежемесячный бюджет. Минимальная стоимость поллитровой бутылки самой доступной водки с 281 рубля повысится до 299. Минимальная цена коньяка того же объема достигнет 556 рублей вместо привычных 517. Бренди будет стоить не меньше 403 рублей.

Фото: 1MI

Прощай, льготная ипотека

С 1 июля в России закрыта программа по выдаче льготной ипотеки под 8%, начатая в пандемию коронавирусной инфекции. Так государство решило поддержать застройщиков и потенциальных покупателей квартир.

С 2020 года условия выдачи такого жилищного кредита несколько раз ужесточались, но все равно весной 2024 года банки практически перестали выдавать разрешения гражданам — все выделенные деньги подошли к концу.

Фото: 1MI

По мнению специалистов в сфере недвижимости, отмена льготной ипотеки приведет к определенному снижению спроса на новостройки в стране, но всего лишь на несколько месяцев.

Возврат украденных телефонными мошенниками денег

С 25 июля сотрудники банков России будут обязаны пропускать все операции по денежным переводам через фильтр системы «Антифрод». Если реквизиты получателя имеются в базе мошенников, то отправку денег запретят на два дня, а отправителя предупредят о риске.

Если банк отправит деньги сразу, он будет обязан вернуть украденную сумму жертве.

Порядок выплаты банковского кредита

В стране изменится порядок выплаты взятого в банке кредита. С 1 июля сначала заемщик должен будет погасить проценты за кредит, основную сумму кредита, и только затем неустойки и прочие платежи. По мнению авторов поправки, таким образом россияне смогут гасить свои кредиты быстрее.

Пошлины за загранпаспорт

Получение биометрического заграничного паспорта обойдется в шесть тысяч вместо пяти. За паспорт для ребенка младше 14 лет нужно будет отдать не две с половиной тысячи, а три тысячи рублей.

Фото: 1MI

Сельский туризм

С 3 июля сельхозпроизводители могут расширить сферу своей деятельности и начать заниматься сельским туризмом, развивая при этом сельские территории.

Фото: 1MI

Фермеры отныне смогут селить туристов в гостевых домах и торговать своей продукцией на собственном участке или в нестационарных ларьках.свою сельхозпродукцию в помещениях или в нестационарных торговых объектах.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Банки#ЖКХ#Мошенничество#Алкоголь#Кредиты
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