В честь Дня города в Новосибирске отметили выдающихся горожан

Несмотря на царящую в столице Сибири многодневную жару, вместительный зал концертного комплекса к началу церемонии был практически полон. Помимо жителей Новосибирска были и гости — представители городов-побратимов Минска и Павлодара, соседних Омска, Томска, Улан-Удэ, Читы, поселка Краснообск, Новосибирского землячества в Москве, райцентров Новосибирской области.