В честь Дня города в Новосибирске отметили выдающихся горожан

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Торопящихся на собрание новосибирцев прямо у входа в КК имени Маяковского встречал веселый оркестр. В фойе многие охотно делали фотографии на память в специально организованной фотозоне.
Несмотря на царящую в столице Сибири многодневную жару, вместительный зал концертного комплекса к началу церемонии был практически полон. Помимо жителей Новосибирска были и гости — представители городов-побратимов Минска и Павлодара, соседних Омска, Томска, Улан-Удэ, Читы, поселка Краснообск, Новосибирского землячества в Москве, райцентров Новосибирской области.
Собрание открыл мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В начале своей речи он перечислил достоинства Новосибирска.
«За 131 год наш город прошёл непростой путь. За короткий срок он стал третьим городом страны, крупнейшим деловым, транспортным, образовательным, культурным и научным центром Сибири, Городом трудовой доблести. Сегодня Новосибирск — это кузница кадров практически для всех отраслей экономики. Это город больших возможностей для тех, кто приезжает сюда жить и работать. У нас около двухсот промышленных предприятий, развитый малый и средний бизнес. Все знают про научный и образовательный потенциал Новосибирска — в городе два десятка высших учебных заведений, которые готовят специалистов практически во всех сферах экономики, и около сотни научных учреждений. Новосибирск гордится достижениями своих спортсменов: целая плеяда наших атлетов вписала золотыми буквами свои имена в историю мирового спорта», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
«Но самое большое наше богатство, самое большое наше достояние — это, конечно же, люди. Новосибирцы — интересные и творческие люди с особым сибирским характером. Я бы хотел назвать несколько имен: летчик Александр Покрышкин, ученый Михаил Лаврентьев, композитор Александр Зацепин, спортсмен Александр Карелин и космонавт Анна Кикина. А продолжать развивать город предстоит нашей молодежи. Поздравляю всех с этим днем! Вместе мы решим все задачи!»
После мэра слово было предоставлено губернатору региона Андрею Травникову
«Сегодня я хотел бы обратить внимание на одну особенность города. Новосибирск всегда делал больше, чем у него было возможностей. И это не в обиду соседним городам. Но вся их мощь и гордость опирается на многовековую историю. А Новосибирску только 131 год. И он всегда на два шага впереди. Хочу пожелать ему оставаться таким же динамичным сохранить только ему присущий дух», — заявил глава региона.
Поздравив горожан, губернатор вручил почетную грамоту экс-мэру Анатолию Локтю, оценив его работу на посту главы регионального центра.
Затем пришла пора награждения жителей Новосибирска премиями «Человек года», «Проект года» и значками «Золотой соболь». Так, начальник отдела авторских программ Дома культуры «Приморский» Павел Бекетов был отмесен в номинации «Проект года» за реализацию проекта «Гений места».
Премию мэрии Новосибирска имени И. П. Севастьянова, традиционно вручаемую за заслуги в архитектуре и градостроительстве, в 2024 году вручили трем новосибирцам, в том числе главному архитектору проектной артели «2ПБ» Олегу Беляеву.
Обладателями премиями «За особые заслуги перед городом Новосибирском» стали четверо горожан. За большой вклад в развитие медицины ее удостоен Валерий Черных, директор центра «Микрохирургия глаза». За успехи в развитии авиационной промышленности такую же премию получил Сергей Панасенко, директор Чкаловского завода.
Троим новосибирцам присвоено звание «Почетный житель города». В 2024 году ими стали известный театральный деятель, бывший директор и худрук Новосибирского театра кукол Николай Бирюля и руководитель Горводоканала Юрий Похил. Почетным жителем стал профессор Новосибирского медицинского университета Борис Добряков (посмертно).
Почетными грамотами мэрии Новосибирска награждены 11 горожан и 6 коллективов — члены общественных организаций, сотрудники муниципальных учреждений, волонтеры и ветераны. Отметили также и заводские, школьные и художественные коллективы.