За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета

Следствие считает, что 10 лет назад бывший руководитель Мичуринского сельсовета издал фальшивую документацию, которая способствовала отчуждению муниципального участка земли в поселке по минимальной стоимости. Документы были представлены в Росреестр, а помогал главе кадастровый инженер. Земля, стоимость которой составляет 40 млн рублей, была взята в собственность.