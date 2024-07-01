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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Суд рассмотрит дело

За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета

1 июля 2024, 06:57
Фото: 1MI
Суд рассмотрит дело
Следователи завершили расследование дела о мошенничестве, в котором обвиняют экс-главу новосибирского сельсовета и инженера, детали дела озвучил Следком.

Следствие считает, что 10 лет назад бывший руководитель Мичуринского сельсовета издал фальшивую документацию, которая способствовала отчуждению муниципального участка земли в поселке по минимальной стоимости. Документы были представлены в Росреестр, а помогал главе кадастровый инженер. Земля, стоимость которой составляет 40 млн рублей, была взята в собственность.

Также кадастровый инженер с 2014 по 2019 год предоставлял в Росреестр поддельные документы, тем самым получал право собственности двух участков. Земля принадлежала сельсовету, а ущерб был нанесен на сумму 15 млн рублей.

Преступную схему раскрыли. Имущество обвиняемых арестовали (общая сумма 24 млн). Расследование дела прекращено, теперь оно ушло в суд, который примет окончательное решение.

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