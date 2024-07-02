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300 граммов синтетического «шоколада» изъяли у нарокмана из Новосибирска

300 граммов синтетического «шоколада» изъяли у нарокмана из Новосибирска

2 июля 2024, 05:06
Фото: 1MI
В Новосибирске местного жителя обвинили в торговле синтетическими наркотиками, следует из сообщения управления транспортной полиции.

На территории речного порта Новосибирска задержан 38-летний мужчина, у которого при себе оказалось около 300 граммов синтетического наркотика, называемого на жаргоне «шоколад». Горожанин был задержан при отработке поступившей оперативной информации, рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Во время первого допроса задержанный пытался убедить оперативников, что купил наркотики, якобы для личного употребления. Но после обыска его автомобиля со служебной собакой в салоне нашли еще примерно 11 граммов «шоколада», уже расфасованного на мелкие дозы.

Мужчине уже предъявлено обвинение по статье, подразумевающей ответственность за покушение на продажу наркотиков в крупном размере. Окончания следствия он будет ожидать в следственном изоляторе.

Видео: управление транспортной полиции по СФО
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Арест#Наркотики#Преступность#Обвинение
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