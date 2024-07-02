300 граммов синтетического «шоколада» изъяли у нарокмана из Новосибирска

Во время первого допроса задержанный пытался убедить оперативников, что купил наркотики, якобы для личного употребления. Но после обыска его автомобиля со служебной собакой в салоне нашли еще примерно 11 граммов «шоколада», уже расфасованного на мелкие дозы.