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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

После поездки на «Мужское и женское» судят адвоката из Новосибирска

Адвоката судят за разглашение данных следствия в Новосибирске

2 июля 2024, 08:48
Фото: Новосибирский областной суд

После поездки на «Мужское и женское» судят адвоката из Новосибирска

В мировом суде Дзержинского района Новосибирска начато рассмотрение дела адвоката Владимира Бузюргина, обвиненного в разглашении данных следствия, следует из сообщения областного судебного департамента.

В Новосибирске в Новосибирске в мировом суде Дзержинского района начался процесс по делу адвоката Владимира Бузюргина, обвиненного в разглашении данных уголовного дела. Напомним, юрист угодил на скамью подсудимых за передачу журналистам видеозаписи допроса своего клиента.

В итоге допрос показали на всю страну в телепередаче «Мужское/женское» на Первом канале. При этом Бузюргин дал подписку о неразглашении этой информации.

По мнению следствия, Бузюргин пытался таким образом убедить общественность в своем высоком профессионализме и создать мнение о невиновности подзащитного, обвиненного в убийстве несовершеннолетнего.

Во время заседания Владимир Бузюргин свою вину признавать отказался.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Уголовное дело#Адвокат#Дзержинский район#Мировой суд#Владимир Бузюргин
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