Адвоката судят за разглашение данных следствия в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В Новосибирске в Новосибирске в мировом суде Дзержинского района начался процесс по делу адвоката Владимира Бузюргина, обвиненного в разглашении данных уголовного дела. Напомним, юрист угодил на скамью подсудимых за передачу журналистам видеозаписи допроса своего клиента.
В итоге допрос показали на всю страну в телепередаче «Мужское/женское» на Первом канале. При этом Бузюргин дал подписку о неразглашении этой информации.
По мнению следствия, Бузюргин пытался таким образом убедить общественность в своем высоком профессионализме и создать мнение о невиновности подзащитного, обвиненного в убийстве несовершеннолетнего.
Во время заседания Владимир Бузюргин свою вину признавать отказался.