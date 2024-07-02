Банду осудили за вымогательство 40 тысяч рублей под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Трое жителей Новосибирской области признаны виновными в незаконном лишении свободы и вымогательстве, их жертвой стал несовершеннолетний парень, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.
Следствие выяснило, что в октябре 2022 года осужденные напали на потерпевшего в гаражном кооперативе, расположенном под Новосибирском. Несовершеннолетнего избили ногами, руками и бейсбольной битой, стреляя при этом из газового пистолета.
Затем они усадили жертву в машину и потребовали деньги. Добычей злоумышленников стал мобильник и 40 тысяч рублей, которые были у подростка на карте.
Суд города Обь двоих подсудимых приговорил к трем годам и одному месяцу колонии, а их подельник пробудет за решеткой на пять месяцев больше, и в колонии строгого режима.