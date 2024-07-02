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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Банду осудили за вымогательство 40 тысяч рублей под Новосибирском

Банду осудили за вымогательство 40 тысяч рублей под Новосибирском

2 июля 2024, 11:04
Фото: 1MI
Трое молодых людей незаконно лишили свободы несовершеннолетнего и заставили отдать им деньги и телефон, следует из сообщения Следственного комитета.

Трое жителей Новосибирской области признаны виновными в незаконном лишении свободы и вымогательстве, их жертвой стал несовершеннолетний парень, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Следствие выяснило, что в октябре 2022 года осужденные напали на потерпевшего в гаражном кооперативе, расположенном под Новосибирском. Несовершеннолетнего избили ногами, руками и бейсбольной битой, стреляя при этом из газового пистолета.

Затем они усадили жертву в машину и потребовали деньги. Добычей злоумышленников стал мобильник и 40 тысяч рублей, которые были у подростка на карте.

Суд города Обь двоих подсудимых приговорил к трем годам и одному месяцу колонии, а их подельник пробудет за решеткой на пять месяцев больше, и в колонии строгого режима.

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#Юрий Фомиченко#Криминал#Происшествия#Следственный комитет#Преступления#Несовершеннолетние
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