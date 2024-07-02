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Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Какие специалисты требуются

Чайджи и лидоруб: названы самые странные вакансии в Новосибирске

2 июля 2024, 03:17
Фото: Изображение Midjourney
Какие специалисты требуются
Самые необычные вакансии назвали в Новосибирске аналитики сервиса, специализирующегося на кадровых задачах.

В Новосибирске открыта вакансия чайджи. В обязанности работника входит приносить чай, кофе, завтраки и обеды своему начальству. Также нужно поддерживать чистоту в офисе. За это готовы платить от 40 до 50 тысяч рублей.

Еще одной интересной вакансией стал лидоруб. Это помощник региональных менеджеров. В задачи входит прозвон клиентов, рассылка презентаций. Специалисту важно уметь работать с компьютерными программами и иметь базовые навыки продаж. За работу готовы отдавать от 50 до 100 тысяч рублей.

Еще среди предложений есть вакансии хроматографиста, люминофорщика-экранировщика, рабочего на мельницу, реставратора изделий из дерева, руководителя хаускипинга, медника и менеджера по эквайрингу.

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