Чайджи и лидоруб: названы самые странные вакансии в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В Новосибирске открыта вакансия чайджи. В обязанности работника входит приносить чай, кофе, завтраки и обеды своему начальству. Также нужно поддерживать чистоту в офисе. За это готовы платить от 40 до 50 тысяч рублей.
Еще одной интересной вакансией стал лидоруб. Это помощник региональных менеджеров. В задачи входит прозвон клиентов, рассылка презентаций. Специалисту важно уметь работать с компьютерными программами и иметь базовые навыки продаж. За работу готовы отдавать от 50 до 100 тысяч рублей.
Еще среди предложений есть вакансии хроматографиста, люминофорщика-экранировщика, рабочего на мельницу, реставратора изделий из дерева, руководителя хаускипинга, медника и менеджера по эквайрингу.