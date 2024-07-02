Чайджи и лидоруб: названы самые странные вакансии в Новосибирске

Еще одной интересной вакансией стал лидоруб. Это помощник региональных менеджеров. В задачи входит прозвон клиентов, рассылка презентаций. Специалисту важно уметь работать с компьютерными программами и иметь базовые навыки продаж. За работу готовы отдавать от 50 до 100 тысяч рублей.