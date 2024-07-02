Человеческие останки и гробы: кладбище 18 века размыло водой под Новосибирском

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Каждый год вода размывает захоронения в Ордынском районе. Кладбище старинное. Оно находится на месте деревни Милованово, которая не существует уже много десятилетий.
Его затопило из-за создания Новосибирского водохранилище. Обское море топит кладбище, а водой уносит человеческие останки в виде черепов и других костей, пишет BFM-Новосибирск.
Общественники обращаются к властям, чтобы перезахоронить останки. В ответ им говорят, что за ситуацией наблюдают и принимают меры.