atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Кладбище размыло

Человеческие останки и гробы: кладбище 18 века размыло водой под Новосибирском

2 июля 2024, 12:02
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Кладбище размыло

Кладбище 18 века размыло водой в Новосибирской области

В Новосибирской области в очередной раз размыло кладбище 18-го века на острове Чингис.

Каждый год вода размывает захоронения в Ордынском районе. Кладбище старинное. Оно находится на месте деревни Милованово, которая не существует уже много десятилетий.

Его затопило из-за создания Новосибирского водохранилище. Обское море топит кладбище, а водой уносит человеческие останки в виде черепов и других костей, пишет BFM-Новосибирск.

Общественники обращаются к властям, чтобы перезахоронить останки. В ответ им говорят, что за ситуацией наблюдают и принимают меры.

Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
Узнать подробнее
Читайте также:
Дорогу до древнейшего села Новосибирской области отремонтируют за 119 млн рублейСкандальный мигрантский рынок возле кладбища пообещали ликвидировать в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирское водохранилище#Вода#Кладбище#Чингис
Подпишитесь
Дело о хищении 1,8 млрд в в новосибирской клинике Мешалкина вновь расссмотрит суд
Сегодня, 08:22
Банду осудили за вымогательство 40 тысяч рублей под Новосибирском
Сегодня, 11:04
В регионе увеличат выплату при заключении контракта с новосибирскими военными частями
Сегодня, 11:03
«Человеком года» в Новосибирске назвали руководителя эстрадного хора
Сегодня, 11:01
Мэрия может разорвать контракты с подрядчиками ремонта мостов в Новосибирске
Сегодня, 10:59
Хаски полицейского прокусила локоть 6-летнему ребенку в Новосибирске
Сегодня, 09:39