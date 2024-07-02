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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

Дело о хищении 1,8 млрд в в новосибирской клинике Мешалкина вновь расссмотрит суд

Дело о хищении 1,8 млрд в в новосибирской клинике Мешалкина вновь расссмотрит суд

2 июля 2024, 08:22
Фото: 1MI
В Новосибирском областном суде готовятся к рассмотрению апелляции на приговор бывшему руководителю клиники Мешалкина Александру Караськову и его супруге Ирине Бойцовой, следует из информации на сайте учреждения.

В облсуде Новосибирска 12 июля будет рассмотрена апелляция защитников на приговор экс-руководителю центра Мешалкина, академику Александру Караськову и его бывшему заместителю Ирине Бойцовой. Напомним в апреле нынешнего года супругов приговорили к трем с половиной и к трем годам лишения свободы соответственно за хищение 1,8 миллиардов рублей при государственных закупках.

Кроме того, на том же заседании рассмотрят жалобы на приговоры предпринимателям Евгению Первушину и Александру Сорокину, участвовавших в преступной схеме как поставщики различных медицинских товаров в медицинское учреждение.

Крупные хищения в клинике Мешалкина обнаружены в 2019 году. расследованием занимались сотрудники ФСБ. Еще один заместитель Караськова, известный хирург Евгений Покушалов по этому же делу в ноябре 2021 года был приговорен к двум с половиной годам колонии и штрафу почти в полмиллиона рублей. Также у него была конфискована дорогая недвижимость за границей.

В марте нынешнего года Покушалов получил УДО, сейчас он на свободе.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Апелляция#Госзакупки#Хищение#Облсуд#Мешалкин#Александр Караськов#Ирина Бойцова
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