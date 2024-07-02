Дело о хищении 1,8 млрд в в новосибирской клинике Мешалкина вновь расссмотрит суд

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В облсуде Новосибирска 12 июля будет рассмотрена апелляция защитников на приговор экс-руководителю центра Мешалкина, академику Александру Караськову и его бывшему заместителю Ирине Бойцовой. Напомним в апреле нынешнего года супругов приговорили к трем с половиной и к трем годам лишения свободы соответственно за хищение 1,8 миллиардов рублей при государственных закупках.
Кроме того, на том же заседании рассмотрят жалобы на приговоры предпринимателям Евгению Первушину и Александру Сорокину, участвовавших в преступной схеме как поставщики различных медицинских товаров в медицинское учреждение.
Крупные хищения в клинике Мешалкина обнаружены в 2019 году. расследованием занимались сотрудники ФСБ. Еще один заместитель Караськова, известный хирург Евгений Покушалов по этому же делу в ноябре 2021 года был приговорен к двум с половиной годам колонии и штрафу почти в полмиллиона рублей. Также у него была конфискована дорогая недвижимость за границей.
В марте нынешнего года Покушалов получил УДО, сейчас он на свободе.