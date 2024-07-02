Дело о хищении 1,8 млрд в в новосибирской клинике Мешалкина вновь расссмотрит суд

Крупные хищения в клинике Мешалкина обнаружены в 2019 году. расследованием занимались сотрудники ФСБ. Еще один заместитель Караськова, известный хирург Евгений Покушалов по этому же делу в ноябре 2021 года был приговорен к двум с половиной годам колонии и штрафу почти в полмиллиона рублей. Также у него была конфискована дорогая недвижимость за границей.