Депутат Тульской областной Думы стал «лицом» мошенников

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
«Друзья, меня взломали. Вот у кого, у кого, а у мошенников фантазия никогда не исчерпается», — написал Рем.
Об этом пишет tsn24.ru.
Депутат пояснил, что неизвестные создали клон его аккаунта в мессенджере Telegram, добавили личное фото и якобы от лица Рема провели рассылку сообщений, в которых сообщали, что нельзя пропустить звонок от некоего Максима Александровича.
Также Александр Рем отметил, что уже обратился в поддержку мессенджера и предупредил, что не имеет отношения к сообщениям такого характера, поступающим якобы от его лица.