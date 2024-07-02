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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Депутат Тульской областной Думы стал «лицом» мошенников

2 июля 2024, 17:07
Депутат Тульской областной Думы Александр Рем рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что невольно стал «лицом» мошенников.

«Друзья, меня взломали. Вот у кого, у кого, а у мошенников фантазия никогда не исчерпается», — написал Рем.

Об этом пишет tsn24.ru.

Депутат пояснил, что неизвестные создали клон его аккаунта в мессенджере Telegram, добавили личное фото и якобы от лица Рема провели рассылку сообщений, в которых сообщали, что нельзя пропустить звонок от некоего Максима Александровича.

 

Также Александр Рем отметил, что уже обратился в поддержку мессенджера и предупредил, что не имеет отношения к сообщениям такого характера, поступающим якобы от его лица.

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