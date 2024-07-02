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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Дети недоедали

Детей недокармливали в детском саду Новосибирска

2 июля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Дети недоедали

Вскрылся факт недокармливания малышей в детском саду Новосибирской области

В Новосибирске выявили нарушения при организации питания в детсаду, подробности сообщает прокуратура.

Инцидент произошел в детском саду №497, который находится в Железнодорожном районе. Было установлено, что детям накладывали мало еды в порциях. Несоответствие норм выявили специалисты.

После прокурорской проверки питание скорректировали. Шесть сотрудников учреждения наказали дисциплинарно. Директора сада привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, ранее мы рассказывали, как после экономного ремонта воспитанница детсада получила травму.

После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Прокуратура#Проверка#Еда#Детский сад
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