Детей недокармливали в детском саду Новосибирска

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Инцидент произошел в детском саду №497, который находится в Железнодорожном районе. Было установлено, что детям накладывали мало еды в порциях. Несоответствие норм выявили специалисты.
После прокурорской проверки питание скорректировали. Шесть сотрудников учреждения наказали дисциплинарно. Директора сада привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Напомним, ранее мы рассказывали, как после экономного ремонта воспитанница детсада получила травму.