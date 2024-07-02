Гранату в доме умершего пенсионера нашли в Новосибирской области

После обнаружения гранаты, сибиряк позвонил в полицию, а те — саперам. Им пришлось ехать около 500 километров, чтобы добраться до точки назначения. Как оказалась, это была учебная граната, пишет газета «Знамя труда». Ее отправили на экспертизу.