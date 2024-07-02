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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:12

Граната была учебной

Гранату в доме умершего пенсионера нашли в Новосибирской области

2 июля 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Граната была учебной
В доме умершего пожилого человека из Новосибирской области нашли гранату, о чем рассказали местные жители.

После смерти 80-летнего пенсионера, в его доме нашли гранату. Случилось это в Усть-Таркском районе.

Оружие обнаружил мужчина, который долгое время ухаживал за стариком. Пенсионер жил один, не имел семью, а в детстве он воспитывался в детском доме.

После обнаружения гранаты, сибиряк позвонил в полицию, а те — саперам. Им пришлось ехать около 500 километров, чтобы добраться до точки назначения. Как оказалась, это была учебная граната, пишет газета «Знамя труда». Ее отправили на экспертизу.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсионер#Оружие#Граната#Саперы
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