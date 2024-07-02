Хаски полицейского прокусила локоть 6-летнему ребенку в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Новосибирске сотрудники прокуратуры начали проверку инцидента, случившегося в понедельник, 24 июня: принадлежащая горожанину собака породы хаски напала на 6-летнего мальчика и искусала его.
Тем вечером пострадавший ребенок вышел из подъезда дома № 60 на 1-й Шоссейной улице с самокатом. Стоило ему отъехать пару десятков метров, как на него набросилась хаски. Местные жители утверждают, что владелец пса работает в полиции, а собака была без намордника.
После проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела .