Хаски полицейского прокусила локоть 6-летнему ребенку в Новосибирске

Тем вечером пострадавший ребенок вышел из подъезда дома № 60 на 1-й Шоссейной улице с самокатом. Стоило ему отъехать пару десятков метров, как на него набросилась хаски. Местные жители утверждают, что владелец пса работает в полиции, а собака была без намордника.