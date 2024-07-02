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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Хаски полицейского прокусила локоть 6-летнему ребенку в Новосибирске

Хаски полицейского прокусила локоть 6-летнему ребенку в Новосибирске

2 июля 2024, 09:39
Фото: 1MI
В Новосибирске собака напала на мальчика, прокуратура начала проверку, следует из сообщения областного надзорного ведомства.

В Новосибирске сотрудники прокуратуры начали проверку инцидента, случившегося в понедельник, 24 июня: принадлежащая горожанину собака породы хаски напала на 6-летнего мальчика и искусала его.

Тем вечером пострадавший ребенок вышел из подъезда дома № 60 на 1-й Шоссейной улице с самокатом. Стоило ему отъехать пару десятков метров, как на него набросилась хаски. Местные жители утверждают, что владелец пса работает в полиции, а собака была без намордника.

После проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела .

Видео: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Дети#Полиция#Уголовное дело#Хаски
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