atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В реке нашли бактерии

Иня заражена: новосибирцам запретили купаться в воде

2 июля 2024, 04:53
Фото: atas.info
В реке нашли бактерии

Заражение воды в Ине стало причиной для запрета купания в Новосибирской области

Реку Иня признали зараженной, об этом сообщила администрация Новолуговского сельсовета в Новосибирской области.

Вода в реке Иня не соответствует требованиям СанПиН. Речь идет о местах, где запрещено купаться. Пробы воды показали предельные результаты. Чтобы массово не заразиться инфекционными заболеваниями, администрация попросила жителей не купаться.

Примечательно, что с начала купального сезона было уже несколько случаев инфекционных заболеваний. На территории сельсовета патрулируют места неорганизационного отдыха.

Если полиция обнаружит купающихся людей, то их привлекут к административной ответственности. Если дети будут без присмотра взрослых, то об этом доложат органам опеки. Купаться разрешено только в организованных местах.

Губернатор Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 20-ти новосибирцев утонули за неделю — среди них были детиШесть человек утонули в Новосибирской области за 24 часаРебенок утонул в реке Иня в Новосибирске — его тело искали два дня
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Полиция#Купание#Купальный сезон#Река Иня
Подпишитесь
Тарифы ЖКХ и льготная ипотека: кого коснутся новые законы с 1 июля 2024 года
Вчера, 07:19
Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения
Вчера, 07:19
В новосибирских офисах МФЦ обеспечат бесплатный доступ к Wi-Fi
Вчера, 07:09
За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета
Вчера, 06:57
На лодке без спасательных жилетов катали новосибирцев на День города
Вчера, 06:32
Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске
Вчера, 04:50