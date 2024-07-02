Иня заражена: новосибирцам запретили купаться в воде

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Вода в реке Иня не соответствует требованиям СанПиН. Речь идет о местах, где запрещено купаться. Пробы воды показали предельные результаты. Чтобы массово не заразиться инфекционными заболеваниями, администрация попросила жителей не купаться.
Примечательно, что с начала купального сезона было уже несколько случаев инфекционных заболеваний. На территории сельсовета патрулируют места неорганизационного отдыха.
Если полиция обнаружит купающихся людей, то их привлекут к административной ответственности. Если дети будут без присмотра взрослых, то об этом доложат органам опеки. Купаться разрешено только в организованных местах.