Как пережить жару — 9 лайфхаков, опробованных на себе

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Я живу в квартире-студии, и так получилось, что она находится на солнечной стороне — всё пространство находится под палящими лучами Солнца. Более того, свет заливает квартиру с самого рассвета до заката, а спрятаться в ней негде. Даже в ванной комнате душно из-за плохо сделанной вентиляции в ЖК.
Уже несколько лет в течение трех месяцев я борюсь с тем, чтобы остаться в живых дома, а здесь я нахожусь весь день, так как работаю удаленно. И каждый год я придумываю всё новые способы, чтобы облегчить пребывание в квартире. Так как лето в Новосибирске непривычно жаркое, делюсь с вами некоторыми лайфхаками. Не забудьте поделиться ими с теми, кто также страдает в четырёх стенах.
Только в этом году я узнала о существовании зеркальной пленки на окна. Она отражает солнечные лучи, не пропуская их в дом. Также она помогает закрыть вас от глаз прохожих на улице — так что пригодится жителям первых этажей.
Клеится эта пленка легко — стекло изнутри квартиры нужно опрыскать водой, приложить пленку, а потом разгладить ее от воздуха. Правда, со временем она может отклеиться, но вернуть ее на место можно также опрыскивание воды.
Приобрести пленку понадежнее, но дороже можно на маркетплейсах. Стоимость составит от 500 рублей в зависимости от размера и плотности. Пленка также продается в строительных магазинах, но выбора там почти нет. В «Колорлоне» можно взять рулончик на одно окно за 130 рублей, будет он не лучшего качества, но функцию свою выполнит.
Хороший совет не только для дома, но и для выхода на улицу — особенно если вам нужно ехать на общественном транспорте более часа. Возьмите 2-литровую коробку из-под сока, наберите воды и заморозьте. Важно, чтобы это была именно картонная коробка, так как картон дольше сохраняет холод.
Так, утром у вас будет ледяной «термос», который можно прикладывать к телу для охлаждения или пить, когда вода начнет таять. Лично я спасалась этим трюком в переполненном общественном транспорте, который нагревался на жаре и ни капли не охлаждался из-за отсутствия кондиционера. И это действительно работает!
Купите большой пульверизатор и опрыскивайте себя водой. Когда вода испаряется, тело охлаждается. В температуру выше +30 градусов я всегда пользуюсь этим способом — буквально хожу по дому с пульверизатором в руке.
Можно купить маленький пульверизатор, чтобы носить его с собой, и опрыскивать кожу на улице, в автобусах и помещениях без кондиционеров. В сочетании с ручным вентилятором эффект будет просто восхитительным.
Немногие знают, что чем больше тканей в квартире, тем быстрее она нагревается. Чтобы охладить помещение, снова понадобится вода. Опрыскайте тканевые поверхности — диван, шторы, кровать, ковер. Когда влага испаряется, квартира охлаждается.
Но будьте осторожны. Когда я открыла для себя этот способ, то переборщила с количеством воды. И вместо того, чтобы освежить помещение, я превратила его в баню.
Лучше всего вовсе избавиться от тканей — сверните ковер, уберите его в угол. Также можно избавить от штор, только если они не спасают от солнечных лучей. В целом, опыт с опрыскиванием показывает, что такой подход помогает значительно улучшить микроклимат в доме.
Не пользуйтесь плитой, когда на улице жара — от неё исходит ужасный жар, усиливающий и без того высокую температуру в квартире. Также стоит минимизировать использование других электроприборов, так как они тоже выделяют тепло, хоть и не так заметно.
Я отказалась от готовки сложных блюд и перешла на лёгкие салаты и холодные закуски — и жара уже не кажется такой невыносимой. Если хочется чего-то больше чем салатик, лучше воспользоваться доставкой, так как плита значительно раскалит квартиру.
Купите больше форм для льда и замораживайте воду партиями. После заморозки складывайте лед в пакет, освобождая место в формочках для новой порции. Так можно заполнить льдом всю морозилку.
После этого заранее заготовленный лед станет настоящей выручалочкой. Его можно будет не только добавлять в напитки, но также использовать для обтирания тела. Когда льда станет много, им можно наполнить тазик, который в итоге будет отдавать прохладу в квартиру. У меня дома всегда полный морозильник льда — это настоящее спасение в жаркие дни! Его даже можно поставить под вентилятор, который будет распространять холод по помещению.
Это может звучать странно, но горячие напитки спасают в жару. Из-за высокой температуры, тело начинает потеть, а мозг получать сигнал о том, что пора охладиться. Сами рассудите: не зря горячий чай распространен в Дагестане, Краснодаре, Казахстане, Узбекистане, Индии и на других южных территориях.
Если справиться с мыслью о горячем питье в жаркую погоду не получаются, попробуйте разбавить сладкий чай молоком. Тогда вы почувствуете легкую прохладу, а организм получит нужный сигнал.
Я была удивлена, когда решила попробовать горячий чай в жару первый раз: действительно, чувство жажды уходит, а ощущение прохлады остается надолго. Молоко этому только способствует.
Алгоритм аналогичный, как с горячим чаем. Из-за остроты мы начинаем потеть и охлаждаться. Так что ешьте острое! Можно съесть перчик чили. Я, например, просто завариваю китайскую лапшу с острой приправой. Да, сначала кажется, что стало ещё жарче, но через несколько минут наступает облегчение. Это работает на удивление хорошо!
Храните во влажном виде полотенца в холодильнике и используйте их для охлаждения. Просто положите несколько небольших полотенец в пакет и уберите их в холодильник на час. Затем вынимайте по одному и прикладывайте к шее, запястьям или лбу. Этот метод очень эффективен и приносит мгновенное облегчение.
То же самое можно проделать с постельным бельем. Если на день убрать его в холодильник, а потом застелить им постель, то вы поспите с максимальным комфортом.
Эти лайфхаки не требуют особых затрат или сложных приготовлений, но могут существенно облегчить жизнь в жару. Помните: главное — заботиться о своём здоровье и не забывать пить достаточно воды. Также следите за своими близкими и за состоянием домашних любимцев. Оставайтесь в прохладе и наслаждайтесь летом!