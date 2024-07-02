Как пережить жару — 9 лайфхаков, опробованных на себе

Уже несколько лет в течение трех месяцев я борюсь с тем, чтобы остаться в живых дома, а здесь я нахожусь весь день, так как работаю удаленно. И каждый год я придумываю всё новые способы, чтобы облегчить пребывание в квартире. Так как лето в Новосибирске непривычно жаркое, делюсь с вами некоторыми лайфхаками. Не забудьте поделиться ими с теми, кто также страдает в четырёх стенах.