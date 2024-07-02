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Мэрия может разорвать контракты с подрядчиками ремонта мостов в Новосибирске

Мэрия может разорвать контракты с подрядчиками ремонта мостов в Новосибирске

2 июля 2024, 10:59
Фото: atas.info
Мэрия Новосибирска из-за невыполнения обязательств может разорвать контракты с подрядчиками ремонта Октябрьского и Димитровского мостов, следует из сообщения муниципального пресс-центра.

В Новосибирска власти города готовы принять жесткие меры к подрядчикам ремонта Октябрьского и Димитровского мостов из-за невыполнения ими своих обязательств. На аппаратном совещании мэр Максим Кудрявцев заявил, что контракты с исполнителями работ могут быть расторгнуты.

«Октябрьский и Димитровский мосты — это ключевые объекты транспортной инфраструктуры города Новосибирска. Мы заинтересованы в том, чтобы завершить все работы как можно быстрее и открыть полноценное движение по мостам. С организациями, которые срывают сроки и не выполняют свои обязательства, будем расторгать контракты», — заявил мэр.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосифа Кодалаева, решение о расторжении договора с одним из подрядчиков ремонта Октябрьского моста уже подготовлено. Если до конца недели ситуацию он не исправит, контракт будет расторгнут.

Что же касается Димитровского моста, то подрядчику в связи с невыходом на плановые темпы работ было отправлено предостережение. Теперь в департаменте ждут от компании новый график работ.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Мэрия Новосибирска#Октябрьский мост#Подрядчики#Димитровский мост
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