Мэрия может разорвать контракты с подрядчиками ремонта мостов в Новосибирске

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосифа Кодалаева, решение о расторжении договора с одним из подрядчиков ремонта Октябрьского моста уже подготовлено. Если до конца недели ситуацию он не исправит, контракт будет расторгнут.