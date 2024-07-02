Никита Кологривый после пьяного дебоша в Новосибирске остался без работы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Актер из сериала «Слово пацана» Никита Кологривый потерял несколько проектов после своей выходки. Все случилось в марте, когда знаменитость приехал в родной Новосибирск.
Он решил развлечься в местном баре, выпив алкоголь. Перебрав с напитками он начал скандалить с охранниками, кидаться на них, а также приставал к официантке и укусил ее за ногу. Эта история очень распространилась по соцсетям. Актера арестовали на семь суток.
После дебоша Кологривый обрел скандальную славу. Вот только в карьере дела у него пошли не в гору. Он лишился некоторых проектов, в том числе и рекламных. Заказчики якобы испугались с ним работать. Об этом Никита Кологривый заявил на «Шоу Воли» на ТНТ. Однако потом ситуация утихла. Сейчас у него много работы в новых проектах.