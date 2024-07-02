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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Актера лишили проектов

Никита Кологривый после пьяного дебоша в Новосибирске остался без работы

2 июля 2024, 06:27
Фото: atas.info
Актера лишили проектов
Новосибирский актер Никита Кологривый рассказал Павлу Воле о последствиях пьяной выходки.

Актер из сериала «Слово пацана» Никита Кологривый потерял несколько проектов после своей выходки. Все случилось в марте, когда знаменитость приехал в родной Новосибирск.

Он решил развлечься в местном баре, выпив алкоголь. Перебрав с напитками он начал скандалить с охранниками, кидаться на них, а также приставал к официантке и укусил ее за ногу. Эта история очень распространилась по соцсетям. Актера арестовали на семь суток.

После дебоша Кологривый обрел скандальную славу. Вот только в карьере дела у него пошли не в гору. Он лишился некоторых проектов, в том числе и рекламных. Заказчики якобы испугались с ним работать. Об этом Никита Кологривый заявил на «Шоу Воли» на ТНТ. Однако потом ситуация утихла. Сейчас у него много работы в новых проектах.

Новосибирский актер Кологривый ругался и кусался в телешоу канала ТНТ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Скандал#Дебош#Пьяные#Актер#Никита Кологривый
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