Никита Кологривый после пьяного дебоша в Новосибирске остался без работы

После дебоша Кологривый обрел скандальную славу. Вот только в карьере дела у него пошли не в гору. Он лишился некоторых проектов, в том числе и рекламных. Заказчики якобы испугались с ним работать. Об этом Никита Кологривый заявил на «Шоу Воли» на ТНТ. Однако потом ситуация утихла. Сейчас у него много работы в новых проектах.